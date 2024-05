El artista Perejaume, doctor Honoris Causa por la UVic-UCC

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El artista y poeta Perejaume ha sido investido este viernes doctor Honoris Causa por la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) por su trayectoria y su compromiso con la cultura catalana.

En su discurso, Perejaume ha destacado su relación con Vic (Barcelona) y el poeta Jacint Verdaguer, en cuya obra "hay una virtud seminal persistente, de manera que la fecundidad reverdece y se renueva como si la obra fueses, realmente, toda ella un campo".

En su discurso, en el que se ha referido a sus abuelos de origen agricultor, ha remarcado que "es ciertamente urgente depositar confianza en la tierra y, en lugar de rehuirla, galantearla con el trabajo y la presencia".

Perejaume se ha referido a la identificación entre tierra y palabra: "La tierra no da nunca el trabajo por acabado. Tampoco tiene nunca unos rasgos definitivos: se expresa como los grandes poetas, rica de unos ciertos bienes que nunca sabrá decir o acabar de decir".

"He hecho las obras tal como las obras me han hecho a mí, ni más ni menos. Y las he hecho procurando de adherirme a unas maneras agricultoras y líricas de habitar el mundo que he aprendido de la gente, los lugares y la obra hecha que me he encontrado", ha subrayado.

La investidura de Perejaume como doctor Honoris Causa fue una propuesta surgida de la Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología de la UVic-UCC por la calidad de su trayectoria artística y literaria y por el compromiso con la lengua y el territorio catalán.

El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha apuntado que es la primera vez que la universidad ha concedido un doctorado Honoris Causa a una persona del ámbito de las artes plásticas, y ha resaltado su obra pictórica y la vertiente literaria de Perejaume.