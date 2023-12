Ascame prevé reunir a líderes económicos en Egipto en abril en el The Summit of Three Continents

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del 'Europe-Middle East-Africa (EMEA) Summit of Economic Leaders - The Summit of Three Continents' organizado por Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame) prevé reunir a líderes económicos y empresariales de Europa, Oriente Medio y África en abril de 2024 en El Cairo (Egipto).

En un comunicado este martes, la entidad ha explicado que se trata de un foro global en el que se trabajará "conjuntamente en el desarrollo de soluciones a largo plazo" que den respuesta a los desafíos actuales del sector privado.

Los ponentes "compartirán experiencias y casos de éxito", debatirán acerca de los principales desafíos y explorarán nuevas perspectivas y horizontes para la cooperación regional.

El coordinador general de Ascame, Anwar Zibaoui, ha explicado que esta cumbre "será una gran oportunidad para buscar nuevas sinergias entre el sector público y privado" y que permitirá empoderar a las cámaras de comercio, a las mujeres y a los jóvenes.

El objetivo principal del foro es mejorar el rol del sector privado en Europa, Oriente Medio y África a través de una nueva plataforma que "favorezca la cooperación, las inversiones y las transacciones comerciales en todo el mundo".