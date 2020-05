Asens (comuns): "Podría haber elegido otras palabras" para criticar el 'no' de ERC

Cree que cambiar el marco jurídico del estado de alarma generaría "momentos de incerteza"

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de ECP, Jaume Asens, ha asegurado que "podría haber utilizado otras palabras" este miércoles en el Congreso para criticar el 'no' de ERC a la prórroga del estado de alarma

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Asens ha sostenido que "no era el momento de la confrontación" y ha apuntado que criticar la confrontación puede alimentarla.

En su intervención en el Congreso, Asens criticó a ERC por "contagiarse del sectarismo" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras lo que ERC señaló las contradicciones, a su juicio, del partido morado y sus confluencias, por el pacto con Cs.

"Extendí la mano, pero se entendió más como una bofetada", ha afirmado Asens, que ha explicado que lo que quería pedir era que las fuerzas políticas salieran de las zonas de confort ideológico y actuaran de forma unida.

Considera que los representantes públicos deben pedir perdón a la ciudadanía: "No estamos a la altura. Dimos un espectáculo poco reconfortante. No fuimos capaces de dar un mensaje unitario,

como si no hubiésemos de funcionar con otras reglas del juego", ha lamentado.

Asens ha recordado que han pactado con el Govern los Prespuestos de la Generalitat de 2020, ha asegurado que no ha formulado "ninguna crítica a la gestión de Torra", y le ha tendido la mano para colaborar.

"HABRÍA INCERTEZA"

"Creo que es exagerado decir que si no hay estado de alarma hay caos", ha afirmado Asens, que ha dicho que se podría buscar otro mecanismo jurídico, pero ha asegurado que el problema sería la transición entre ambas situaciones.

"Todo eso requiere tiempo. En la transición es donde habría momentos de incerteza", ha avisado el líder de Unidas Podemos en el Congreso, que ha señalado que no es el momento de rendir cuentas, aunque considera que se podría haber hecho mejor.

Asens ha opinado que "ha faltado cultura federal" y que la salida del confinamiento debe ser de una forma más descentralizada, tras lo que ha pedido dialogar más, hacer autocrítica y tomar decisiones que se puedan corregir.

Preguntado por si Cs será una alternativa de apoyo estable al Gobierno en esta legislatura, Asens ha sostenido que "seguramente no se llegará a un acuerdo" con esta formación en la comisión para la reconstrucción, pero ha explicado que en la fase de emergencia sanitaria han podido llegar a un acuerdo.

"Nosotros con Cs no podemos gobernar, no tenemos nada en común", ha subrayado Asens, que ha dicho que comparten con Cs que son seres humanos y que pueden salvar vidas, y ha añadido que en medio de una catástrofe no se puede rechazar la ayuda de nadie.