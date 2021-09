Asens pide al Rey emérito "sentarse en el banquillo" tras las comisiones que sostiene Fiscalía

Podemos pedirá en la mesa de diálogo blindar el autogobierno y "votar en las urnas"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho que el Rey Juan Carlos I "tiene que sentarse en el banquillo de los acusados" después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo sostenga que cobró comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales, según ha adelantado 'El Mundo'.

En una entrevista de TV3 este viernes recogida por Europa Press, ha defendido que el rey emérito debe responder penalmente de sus actos "como cualquier otro ciudadano" y ha tildado la posición de la Fiscalía de buena noticia y de paso previo para que Juan Carlos I se siente en el banquillo de los acusados, en sus palabras.

Preguntado por si cree que la Fiscalía podría llamar ya al rey emérito para declarar, Asens ha dicho que sí, aunque considera que se podría haber hecho antes, y que ahora hay que esperar a que se remita la documentación solicitada a Suiza y ver el contenido; "pero hay suficientes indicios incriminatorios antes de tener ya esta documentación", ha añadido.

Asens ha recordado que Podemos ha pedido en reiteradas ocasiones la creación de una comisión de investigación a la monarquía en el Congreso, por lo que espera que con esta noticia el PSOE cambie de posición: "Y que los barones del PSOE dejen de ser los barones de la Corona. La ciudadanía se merece que lleguemos hasta el final".

Para él, el PSOE es un partido monárquico y señala que esta es una diferencia sustancial con Podemos, pero cree que tras estas informaciones "tarde o temprano el PSOE se tiene que mover de esta posición" y ha urgido a hacer posible entre todas las formaciones que se investigue la presunta corrupción en torno a la Corona.

Posteriormente, en un tuit recogido por Europa Press, Asens ha apuntado a que si la Fiscalía ve corrupción en el rey emérito el PSOE "no puede seguir encubriendo a la monarquía y obstaculizando la comisión de investigación, por decencia democrática y transparencia".

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por la mesa de diálogo, Asens ha concretado que Podemos llevará un documento con cinco ejes a negociar en la mesa: la agenda de desjudicialización, el reconocimiento de Catalunya como singularidad nacional, la reforma del sistema financiero, el blindaje del autogobierno y "acabar en una votación en las urnas".

Ha urgido a aprovechar todos los espacios de negociación para conseguir que se cumplan los compromisos del Gobierno, aunque reconoce que en la mesa de diálogo Podemos y PSOE tendrán posiciones diferentes: "La posición del PSOE no es la misma que la que tenemos nosotros a la hora de resolver el conflicto".

Ha asegurado que "no se está en el momento de negociar el referéndum, porque se han roto puentes y el catalanismo los tiene que reconstruir", por lo que pide no engañar a la gente ya que el referéndum no sucederá de forma inmediata, ha dicho textualmente.