El Asian Film Festival de Barcelona abrirá con 'Yangzi's Confusion' y homenajea a Wang Chao

El 11 Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN), que se celebrará desde este miércoles al 5 de noviembre, abrirá con la película 'Yangzi's Confusion' de la debutante Li Jue y dedicará una retrospectiva al cineasta chino Wang Chao, ha informado este martes la organización en un comunicado.

El festival ofrece una programación que incluye más de un centenar de países procedentes de 25 países de la región de Asia y el Pacífico, dedicando una atención especial a la cinematografía china, coincidiendo con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España.

El AAFBCN apuesta esta edición por dar visibilidad a los trabajos de jóvenes realizadores, como es el caso de la película inaugural o con la convocatoria abierta a autores noveles o desconocidos, donde se proyectarán 10 películas.

Las sedes de la programación presencial del festival son Cinemes Girona, CaixaForum, Phenomena, Filmoteca de Catalunya, Zumzeig y Manifesta 15 y en línea a través de la plataforma Filmin y Betevé.

Entre las películas que se proyectarán figuran 'The Royal Hotel', de Kitty Green; 'Home Coming', de Rao Xiaozhi; 'Carefree Days' de Liang Ming; 'The Point Men', de Yim Soon-Rye; 'Toxic Parents', de Kim Su-in; 'The Kashmir Files', de Vivek Agnihotri; 'Wind of Change', de Abbas Rafei; 'Perfect Days', de Wim Wenders, y 'Whina', de James Napier.

La directora del festival, Menene Gras, ha asegurado que la programación quiere ser "lo más representativa posible" del cine experimental e independiente procedente del continente asiático.