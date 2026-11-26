Concentración frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a los dos acusados de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad en el marco de un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona en 2020 - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos activistas encausados en el 'caso Olzinelles' por provocar disturbios y arrojar objetos a los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra el desalojo de un bloque ocupado en la calle Olzinelles del barrio barcelonés de Sants.

Así lo ha comunicado la tarde de este jueves el grupo de apoyo Olzinelles Absolució en el que ha destacado que la resolución pone fin a 6 años de procedimiento judicial y 5 aplazamientos en una causa que llegó a comportar peticiones de hasta 12 años de prisión, 6 para cada una.

El grupo ha remarcado que la sentencia cierra una causa en la que las defensas alertaron de la falta de pruebas materiales, las contradicciones en los testimonios policiales y diversas irregularidades y dilaciones procesales.

La entidad ha celebrado la resolución como una victoria para los encausados y para quienes han sostenido el proceso mediante la organización y el apoyo mutuo.

Aunque han mostrado su satisfacción por el fallo judicial, han señalado que la absolución no repara el "desgaste personal, emocional, económico y político sufrido durante casi siete años de incertidumbre".