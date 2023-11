Azcón (PP): "Si los indultos generales están prohibidos, la amnistía está prohibida"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante una conferencia-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, a 28 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El acto en el que participa Jorge Azcón está enmarcado en el c

Vaticina una legislatura de Sánchez corta porque "va a engañar a sus socios"



El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sostenido este martes que la Constitución prohíbe los indultos generales, por lo que "si los indultos generales están prohibidos, la amnistía está prohibida porque quién prohíbe lo menos, prohíbe lo más".

"Hay muchos bares donde pone 'prohibido entrar con perros'. ¿A qué todo el mundo cuando ve un cartel donde pone 'prohibido entrar con perros', a nadie se le ocurre pensar que puede entrar con un oso?", ha preguntado en un coloquio organizado por La Vanguardia en el Círculo Ecuestre.

También ha asegurado que cuando se hizo la Constitución hubo dos enmiendas de dos diputados, de UCD y del grupo mixto, que introdujeron la posibilidad de que hubiera una amnistía y fueron "rechazadas".

Aunque el Gobierno defienda que la amnistía es constitucional, Azcón señala que la práctica totalidad --textualmente-- de los profesionales del derecho opinan lo contrario, y ha diferenciado el texto de la amnistía de 1977.

"NO ME VOY A TRAGAR ESA BOLA"

"Yo no me voy a tragar esa bola de que la amnistía es constitucional. La amnistía es el precio que Pedro Sánchez paga para seguir siendo presidente del Gobierno", ha manifestado Azcón, que ha añadido que el PSOE no la llevaba en su programa electoral.

Para Azcón, la amnistía es el ataque --en sus palabras-- más importante que ha habido en democracia porque, hasta ahora, los que habían protagonizado "terroristas, golpistas e independentistas" considera que eran en grado de tentativa y ahora se van a consumar.

Tras acusar al presidente del Gobierno de levantar un muro entre los españoles, ha vaticinado que habrá una legislatura corta porque "Pedro Sánchez va a engañar a sus socios".

"Ha engañado a todo el mundo. Son hechos. Hay cuestiones u opiniones en política que pueden ser discutibles, pero que Pedro Sánchez no ha dicho la verdad en multitud de ocasiones, podemos perder el tiempo que quieras en discutirlo, pero es una realidad", ha aseverado.

Además, cree que la situación económica también influenciará "de forma determinante" en la legislatura de Sánchez.

GOBIERNO PP-VOX

Aunque admite que aspiraba a gobernar en solitario y que había fórmulas para ello, ha argumentado que tuvo que conformar un Gobierno en Aragón con Vox para no repetir elecciones.

Tras unos meses de gobernar conjuntamente, Azcón ha asegurado que "las cosas funcionan de forma razonable" y que estén trabajando en el proyecto de Presupuestos y en diversas leyes.

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática que presentaron recientemente, ha explicado que lo recogían en el programa electoral del PP y que también lo defiende el partido para el resto de comunidades.

"La Ley de Memoria Democrática es una ley de una parte de la historia de España. Lo que toca, y mucho más en un momento como este, es una ley de concordia, que una", ha apuntado.

HEREU Y STELLANTIS

Ante el nombramiento de Jordi Hereu como ministro de Industria, Azcón se ha mostrado convencido de que llegarán nuevas empresas a Aragón y nuevas inversiones, pero que algunas de ellas dependen de las decisiones que tome el nuevo ministro.

"Para Aragón es muy importante que la fabrica de baterías Stellantis venga a nuestra casa", ha subrayado el presidente de Aragón, que ha reiterado su petición al Gobierno de que cierre cuanto antes mejor las ayudas para que sea una realidad.

RENOVABLES

Además de abrazar las energías renovables, ha criticado que no hubiera una planificación del territorio al respecto, y ha defendido la necesidad de que haya un "equilibrio".

Según Azcón, Aragón produce mucha más energía de la que consume, por lo que uno de los grandes retos de la comunidad es "poder consumir toda la energía renovable" que producen, lo que hará que crezcan y dispongan de más industria y de más puestos de trabajo.

"Producir energía renovable es un foco de atracción de inversiones", ha destacado, y ha asegurado que su objetivo es que Aragón sea el polo tecnológico del sur de Europa.