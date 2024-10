Bad Gyal estrena el documental de su disco 'La Joia': "Yo no soy de las que se rinden"

Asegura que "de momento" no hay colaboración con Rosalía

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha estrenado este miércoles la película documental sobre el proceso creativo de su disco 'La Joia', que publicó en enero después de retrasarse más de un año y que supone su primer álbum: "Yo no soy de las que se rinden".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en la inauguración del festival In-Edit 2024, que se celebra hasta el 3 de noviembre en los cines Aribau de Barcelona, donde ha asistido a la presentación del documental, dirigido por David Camarero, junto a su equipo, familiares y amigos.

Sobre el documental, que se ha rodado durante tres años y que se podrá ver en cines a partir de este jueves, se ha mostrado satisfecha y dice que ha estado lleno de "todo tipo de emociones y momentos" y que es muy real, en sus palabras.

Ha asegurado que hubo una parte bastante frustrante, por el retraso de la publicación del disco: "Mis fans esperaban mucho, me pusieron bastante presión, porque es verdad que di una fecha que después tuve que cambiar, y lo pasamos un poco mal".

CANALIZAR LOS PROBLEMAS

Alba Farelo, nombre de la artista, asegura que a pesar de las adversidades no se planteó dejar el proyecto y que ante cada problema aprendió a "tolerarlo y canalizarlo", algo que asegura que aplicará a otros discos futuros, y ha destacado el valor de su equipo a la hora de apoyarse mutuamente.

Del director, Farelo ha destacado que es como familia, que es el encargado de la realización de sus actuaciones en directo y que aguanta --dice textualmente-- todas sus peticiones: "Yo le digo, por favor el ángulo más abajito, que se me vea buen culo".

David Camarero ha explicado que quería plasmar los inicios de la artista para "poner en valor de donde venía" y algunos de sus rasgos característicos, como el sonido de las uñas al escribir en el móvil, y ha querido remarcar la ética de trabajo y paciencia de la cantante.

COLABORACIONES

Sobre futuras colaboraciones, ha negado que haya una colaboración con Rosalía, como se había rumoreado recientemente, y asegura que son amigas y que han coincidido últimamente en eventos, pero que la colaboración "de momento no ha pasado".

Preguntada por si se plantea una canción en catalán, no ha concretado nada por el momento: "No lo sé, los secretos no se cuentan".

En el documental participan artistas como Tokischa, Karol G, Quevedo, Nicki Nicole, Myke Towers, Ozuna o Anitta; sus mánagers Alba Blasi, Borja Rosal y Martin Boragno; otros integrantes de su equipo como Alba Melendo, Fer Martínez y Venus Plastik; y también sus padres y hermanas.

A la presentación de este miércoles ha acudido la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el director del festival, Uri Altell; y la artista y cantante Samantha Hudson, entre otros representantes del mundo del espectáculo.

IN-EDIT 2024

Durante los 12 días, el festival contará con más de 60 títulos y acercará a "referentes" de diferentes estilos, como Brian Eno, The Mars Volta, Devo, Brian Jones, Peaches, Blur, Simple Minds, June Carter, Bruce Springsteen, Pavement o Anita Pallenberg, entre otros.

También destacan el docuconcierto de Estopa; 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', que es el debut como director de Antón Álvarez (C. Tangana); las historias sobre Erroll Garner o el Montreux Jazz Festival; e "imágenes inéditas" de Notorious B.I.G. o Snoop Dogg.