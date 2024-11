Bad Religion ofrecerá seis conciertos en mayo en España en su gira para celebrar 45 años

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de punk rock estadounidense Bad Religion ofrecerá seis conciertos en España en mayo dentro de su gira '45 years doing what you want', han informado este miércoles las promotoras HFMN Crew y Entzun Producciones en un comunicado.

El grupo liderado por Greg Graffin actuará el 9 de mayo en el BEC de Bilbao, el 10 en el Coliseum de A Coruña, el 13 en el Wizink Center de Madrid, el 14 en la sala París 15 de Málaga, el 16 en Marina Nord de Valencia y el 17 de mayo en el Poble Espanyol de Barcelona.

Los conciertos en España, para los que las entradas se pondrán a la venta el 3 de diciembre, contarán con Agnostic Front, Strung Out, Crim y Belvedere como bandas teloneras.