La bailarina Cristiana Morganti regresa al Temporada Alta de Girona con una pieza autobiográfica

GIRONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bailarina italiana Cristiana Morganti regresa al Festival Temporada Alta de Girona con el solo 'Jessica and Me', una pieza autobiográfica en la que reflexiona sobre volver a los escenarios y la liberación de la sombra de la coreógrafa Pina Bausch, tras haber trabajado 18 años con ella.

El espectáculo se podrá ver en El Canal-Centre d'Arts Escèniques de Salt (Girona) este miércoles y es una producción creada en 2014 y que llega por primera vez a Catalunya, ha informado este martes el festival en un comunicado.

Morganti pone de relieve con esta pieza de forma irónica qué significa estar sobre el escenario a los 56 años y, tras pasar por el Temporada Alta con 'Moving with Pina' en 2018 y 'Behind the light' en 2022, completa su trilogía de solos de éxito.