Banco Sabadell insta a todos sus empleados a reforzar la prevención

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha enviado este martes un comunicado interno en que insta a todos sus empleados a reforzar las medidas de prevención frente al coronavirus, como ya les había pedido, ha informado la entidad bancaria.

El comunicado informa de que, además de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, han pedido a los empleados que tienen asignadas actividades críticas seguir las instrucciones de sus responsables y los planes de continuidad ya definidos por el banco para cada área.

En cuanto a los empleados en zonas con actividad docente limitada (Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida), recomienda coordinarse con sus superiores para hacer teletrabajo si es posible y tener flexibilidad horaria para conciliar.

Sobre los empleados en general, pide evitar reuniones físicas, priorizar teléfono u otros medios, teletrabajo si es posible, que los centros corporativos cierren gimnasios y se limiten los servicios de restauración para evitar aglomeraciones.

También se pide no viajar, comunicar los viajes personales a zonas de riesgo y cumplir medidas de higiene, como no tocarse ojos, nariz ni boca y evitar el contacto físico, y se constata que la mascarilla no es necesaria.