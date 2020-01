Banderas sobre la nominación al Oscar: "Estoy muy relajado porque no soy favorito"

Publicado 27/01/2020 14:44:03 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha destacado este lunes sobre su nominación a los Premios Oscar, después de alzarse la noche del sábado con el Goya a Mejor Actor por su interpretación en 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar: "Estoy muy relajado porque no soy favorito".

Preguntado por 'cómo ser Antonio Banderas estos días y no morir en el intento' tras el reconocimiento de la Academia del Cine Español y en plena carrera por los galardones de Hollywood, Banderas ha resaltado que vivió la propia nominación "como una sopresa".

En la ceremonia del 9 de febrero, Banderas se medirá con con Leonardo DiCaprio, protagonista de 'Érase una vez en...Hollywood'; Joaquin Phoenix, protagonista de 'Joker' y ganador del premio a mejor actor en los Globos de Oro; Adam Driver, de 'Historia de un matrimonio'; y Jonathan Pryce, de 'Los dos papas'.

Banderas, que se convierte en el segundo actor español que opta al premio a mejor actor de los Oscar, ha resaltado que para ganar este galardón: "No vale solo una buena interpretación, sino levantar la mano y decir: Quiero el Oscar".

"Yo no lo he jugado, he ido en contadas ocasiones para los Globos de Oro", ha dicho, y se ha mostrado sorprendido de las películas competidoras, con taquillas millonarias, y en un idioma anglosajón dominante.

Para el actor, que se encuentra en Barcelona de gira promocional del musical 'A Chorus Line' que produce y codirige, la de los Oscar será una tarde en que podrá sentarse y relajarse: "No espero nada más a excepción de ver a mis hijos y pasármelo bien".