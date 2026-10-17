Barcelona adjudica la redacción del proyecto de reforma del mercado de Felip II

Mercado de Felip II de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), ha adjudicado este mes de octubre el concurso para la redacción de proyectos y dirección de obra de la mejora del mercado de Felip II a Taller Sau SLP por un importe de más de 159.000 euros.

En un comunicado este sábado, el consistorio ha detallado que esta adjudicación prevé el encargo para redactar el anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto ejecutivo, la dirección de obra y asistencia al inicio del funcionamiento de las obras del mercado, situado en el distrito de Sant Andreu.

La reforma quiere mejorar los accesos, el espacio exterior y reubicar zonas comunes (oficinas, salas polivalentes y servicios) y zona logística, en una actuación que se enmarca en el Plan Estratégico de Mercados del IMMB y que prevé empezar obras a finales de 2027 y un coste estimado total de la remodelación de 3 millones de euros.