Barcelona, AMB y CaixaForum abogan por la colaboración para acelerar la transición energética

Global Sustainability Barcelona Summit 2026 celebrada en el CaixaForum. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el CaixaForum Barcelona han llamado a la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil para acelerar la transición energética en un contexto de cambio climático.

Así lo han expuesto en el Global Sustainability Barcelona Summit 2026 celebrada este lunes en el CaixaForum de Barcelona la primera teniente de alcalde del consistorio barcelonés, Laia Bonet; la directora del CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, y el gerente del AMB, Ramon Torra.

Bonet ha recalcado que desde el Ayuntamiento ya llevan años trabajando para adaptarse a los efectos del cambio climático desde la perspectiva de la justicia social, económica y ambiental: "Las consecuencias de la vida climática forman parte de nuestro día a día. Hasta hace poco sufríamos grandes sequías y ahora estamos con las grandes lluvias".

Ante este contexto, ha afirmado que es evidente que tienen una responsabilidad compartida para "convertir los retos en oportunidades, poniendo la ciudadanía en el centro" y que desde el gobierno municipal lo están haciendo con el Pla Clima que lleva un presupuesto asociado.

"No basta con hacer el relato y construir desde las buenas intenciones; las partidas comprometidas son las que nos permiten avanzar hacia una Barcelona más verde. Necesitamos inversión por acelerar la transición energética, necesitamos empresas comprometidas, instituciones fuertes y ciudadanía implicada", ha sostenido.

DOMINGO

Domingo ha coincidido con Bonet al asegurar que los retos actuales requieren la implicación y colaboración de muchos actores y ha recalcado la importancia de celebrar jornadas como esta.

"En un momento en el que el mundo cambia rápidamente, espacios como este nos ofrecen una oportunidad de pararnos y hablar de las cuestiones que nos preocupan y nos ocupan", ha sostenido.

Ha añadido que realizar este tipo de iniciativas en Barcelona es especial porque es una "ciudad abierta al talento acostumbrada a acoger debates que miran hacia el futuro".

TORRA

Torra ha señalado que el AMB es una administración discreta pero firme, además de "sensible a los conflictos globales" por su afectación al coste de la energía, al de las materias primas y también a la mano de obra, impactando directamente en su actividad cotidiana.

Por ello, ha defendido la colaboración público-privada para hacer frente a las fluctuaciones de recursos y de personal y ha pedido integrarla como un tema central y esencial para la actividad del AMB: "Sin la participación de todos difícilmente saldremos de esta".

También ha apostado por reforzar lazos con la Unión Europea (UE) como solución en momentos de conflicto y ha sostenido que, como institución plurinacional, debe ser "más cercana" con los ciudadanos para facilitar su vida y ayudarlos en el día a día.