Barcelona aprueba en comisión más inspecciones de Bomberos a fincas antiguas

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles en comisión municipal --con las abstenciones de BComú, PDeCAT y CUP-- la proposición presentada por ERC que insta al Gobierno municipal a dotar de recursos humanos y económicos a los Bomberos para realizar un plan de inspecciones a las fincas más antiguas de la ciudad y evaluar los riesgos.

La comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención ha acordado pedir al Gobierno de Colau que los Bomberos tengan en cuenta las situaciones de pobreza energética, riesgo de derrumbamientos, calcinaciones, salubridad y seguridad de las fincas inspeccionadas.

El concejal de ERC Jordi Coronas ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una campaña en favor del mantenimiento del interior de las viviendas, una propuesta que ha sido bien recibida por el concejal del PP Alberto Villagrasa, que ha añadido que cree que los Bomberos "son el cuerpo mejor preparado para llevar a cabo las inspecciones".

Francisco Sierra (Cs) ha apuntado que el cuerpo de Bomberos "necesita efectivos, recursos y aumentar las plazas" y en la misma línea la concejal del PSC Carmen Andrés también ha reivindicado más dotaciones de Bomberos y ha agradecido el trabajo que lleva a cabo este cuerpo.

Por otro lado, el concejal del PDeCAT Jordi Martí ha explicado que la abstención de su formación responde a "las incógnitas de la proposición, que no deja claras las nuevas funciones ni los recursos", y Maria Rovira (CUP) ha criticado que el cuerpo se encuentra en una situación donde no puede negociar su convenio y que no tiene las condiciones para aprobarla.

El comisionado de seguridad, Amadeu Recasens, ha asegurado que el Gobierno municipal comparte su preocupación por el envejecimiento de las viviendas, sin embargo ha informado que hay otros actores encargados de estos planes y que estas modificaciones propuestas "deben negociarse".

La misma comisión ha aprobado por unanimidad la proposición presentada por el PSC que establece que Cementiris de Barcelona contemple las medidas de bonificación y gratuidad de servicios de cementerios a las personas en situación de vulnerabilidad o poca capacidad adquisitiva.