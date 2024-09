Barcelona defiende una "regulación efectiva" de los alquileres de temporada y habitaciones

Bonet asegura no entender el 'no' de Junts a tramitar la ley en el Congreso



BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición de ERC que defiende la "regulación efectiva" de los alquileres de temporadas y habitaciones, y que se inste a la Generalitat y al Gobierno central a llevarlo a cabo lo antes posible.

Esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, BComú y ERC, y con el voto en contra de Junts, PP y Vox.

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamado a Junts rectificar su posición en contra de regular los alquileres de temporada y de habitaciones, después de que votasen en contra en el Congreso: "Hay que acabar con los abusos y el mercadeo social con la vivienda".

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha criticado que se use el alquiler de temporada para situaciones en las que no esté justificado, lo que considera un fraude de ley, y ha afeado a Junts que bloquease la tramitación de la proposición en el Congreso, tras lo que ha añadido que no entiende sus motivos: "No es la manera de defender los intereses de Barcelona".

"PARCHE JURÍDICO"

El concejal de Junts, Damià Calvet, ha calificado de "parche jurídico" la proposición de ley que rechazaron en el Congreso, ha defendido que los alquileres de temporada son necesarios y se deben regular bien, y ha criticado que la Ley de Vivienda dejó fuera la regulación de alquileres de temporada e invade competencias de la Generalitat, a su juicio.

Desde BComú, Janet Sanz ha acusado al PSOE de dejar fuera de la Ley de Vivienda la regulación de alquileres de temporada y a Junts de estar "al servicio de los especuladores", y ha subrayado que esta regulación será una de las condiciones de su formación para negociar los Presupuestos del Ayuntamiento de 2025.

La concejal 'popular' Ángeles Esteller ha responsabilizado a las políticas de los Comuns a la dificultad de acceder a la vivienda en Barcelona, y ha reivindicado que se dé facilidades y garantías ante impagos y ocupaciones a los propietarios para incentivar a que oferten sus pisos en alquiler.

Desde Vox, Liberto Senderos ha asegurado que la "ultrarregulación" que se propone desde la izquierda de los alquileres de temporada y de habitaciones conseguirá que disminuya de manera drástica la disponibilidad de vivienda de alquiler, y ha asegurado que esto afectará a los más vulnerables de la sociedad.