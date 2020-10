Barcelona reforzará el control en parques y el litoral para hacer cumplir las restricciones

El Gobierno municipal no descarta acabar cerrando parques y playas

El teniente de alcalde de Seguridad y Prevención de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado que la Guardia Urbana reforzará el control policial en diez parques de la ciudad y también en el litoral para hacer cumplir las nuevas medidas de la Generalitat para frenar los contagios del coronavirus.

Lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa junto a la concejal de Salud, Gemma Tarafa, para valorar el confinamiento perimetral anunciado por la Generalitat, y que empezará a las 6 horas de este viernes.

Ha explicado que el nuevo dispositivo de la Guardia Urbana "observará cómo funciona el cumplimiento de las normas" en estos espacios, y ha asegurado que, llegado el caso, se sancionará a las personas que infrinjan las normas.

Batlle ha afirmado que el refuerzo de la presencia policial se notará especialmente en el litoral de la ciudad y en la montaña de Montjuïc, para evitar que se repitan las aglomeraciones que se vieron el pasado fin de semana, que relaciona con el cierre de bares y restaurantes.

Asimismo, no descarta cerrar parques y jardines de la ciudad si se supera el aforo máximo --ha dicho que también trabajan en un sistema de control de aforos--, y ha recordado que está prohibido comer y beber en el espacio público de acuerdo con las indicaciones del Procicat.

OPERATIVO CON MOSSOS

En relación al control de acceso de vehículos a la ciudad a partir de este viernes, Batlle ha dicho que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana trabajarán de forma coordinada para hacer cumplir el confinamiento perimetral de la ciudad.

"La Guardia Urbana realizará un control de las rondas de Barcelona y de los accesos a los túneles de Vallvidrera, mientras que los Mossos se centrarán en las zonas limítrofes entre Barcelona y los municipios colindantes", ha añadido.

Preguntado sobre controles en el transporte público, Batlle ha admitido que no habrá restricciones en el servicio: "El transporte público tiene ámbito metropolitano y el control es muy difícil. La picaresca es infinita. Pedimos que no haya desplazamientos que no sean necesarios".