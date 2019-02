Barcelona y la Uavat atienden a 175 afectados por los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017

Publicado 14/02/2019 13:01:28 CET

Alertan de que desde Interior "no se acaban de atender ni entender" las heridos psicológicas

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) ha atendido un total de 175 personas afectadas por los atentados terroristas del pasado 17 y 18 de agosto del 2017, a los que se les ha acompañado y se les ha seguido de forma "intensiva" presencialmente, por teléfono o vía correo electrónico.

En una rueda de prensa, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y la coordinadora de la unidad, Sara Bosch, han dicho que tienen la impresión de que desde el Ministerio del Interior "no se acaban de atender ni de entender" las heridas psicológicas que muestran muchas de las personas atendidas a través de este convenio.

Ortiz ha asegurado que muchas víctimas han tenido que realizar una carrera de obstáculos burocráticos para defender sus derechos: "No hemos mejorado. No hemos aprendido de los atentados de Hipercor. En un Estado que ha sufrido el terrorismo en numerosas ocasiones no se puede despreciar el impacto psicológico de estos hechos".

De los 175 atendidos, 162 son adultos y 13 menores, el 73,1% tienen nacionalidad española y el 96,6% son residentes en España: 69 viven en Barcelona, nueve en L'Hospitalet de Llobregat y siete en Rubí (Barcelona), además de una cuarentena de municipios más, y de entre los atendidos, 144 provienen de los atentados en la Rambla, 12 de Cambrils y siete de Alcanar (Tarragona).

Ortiz y Bosch han alertado de que el 84,6% de los atendidos no conocían sus derechos como víctimas del terrorismo y el 77,7% no había realizado ningún trámite en la Subdirección de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior hasta que no contactaron con la Uavat: "Uno de los grandes errores son los plazos. Si no hay información, la ciudadanía no puede ejercer sus derechos", ha dicho Bosch.

Hasta 110 personas han tramitado un total de 208 solicitudes al Ministerio de Interior --cada persona puede tramitar más de una-- y, en concreto, 104 personas han pedido el reconocimiento como víctimas del terrorismo y 101 han pedido asistencia psicológica gratuita y tres más han hecho una solicitud por los daños materiales sufridos.

Bosch ha detallado que el 48% de los solicitantes aún no han recibido respuesta y, de entre los 57 casos que sí que han tenido respuesta oficial, un total de 14 casos se han aprobado definitivamente; en cuatro la concesión ha sido parcial, 12 han sido rechazados, 25 restan a la espera de algún trámite administrativo o requerimiento de documentación, y hay dos en los que no consta información.

Ante estas cifras, la Uavat ha reclamado mejorar los protocolos para atender a las víctimas de atentados, especialmente a las que sufren lesiones psicológicas, ya que cerca del 60% de ellas no fueron atendidas por ningún dispositivo de atención inmediata --los efectos negativos pueden tardar más en manifestarse--, a pesar de que más del 80% siguen actualmente en tratamiento.