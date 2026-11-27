El árbol de Navidad instalado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza Sant Jaume de Barcelona luce desde este viernes el árbol de Navidad cedido por Mercabarna-flor, el mercado mayorista de la ciudad de flor y planta, y que mide 15 metros de altura y procede de los campos de cultivo sostenible de Can Jover, en Sant Hilari Sacalm (Girona).

La decoración del abeto ha ido a cargo de la diseñadora floral de la ciudad Marta Arnau, que también es titulada en Bellas Artes y cuenta con experiencia decorando espacios como la Sagrada Familia, el Palau de la Música o el Festival Cap Roig, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ha explicado que la decoración presenta una "combinación de materiales orgánicos y naturales con madera y rafias, mezclados con elementos más clásicos típicos de la Navidad, como bolas, estrellas y objetos con una tonalidad de colores morados, rojos, dorados y madera".