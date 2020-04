Bargalló: tras la Semana Santa no se replicará 'online' lo que se hace en clase

No quiere alargar este curso durante el verano para poder empezar el siguiente "de la manera más normal"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este domingo que después de la Semana Santa no se replicará el trabajo escolar que se hace en las clases: "No tenemos que pensar que el alumno hará mates a las 9, inglés a las 10 y física a las 11. La educación no presencial no es así".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha declarado que se buscará que "los centros puedan contactar con todos sus alumnos, que primero se preocupen por su estado emotivo y emocional, después por lo que ha pasado en su entorno familiar, y después pongan algún trabajo semanal".

"Tenemos que quitarnos de la cabeza que podemos replicar lo que hacíamos en las clases. No podemos replicarlo", y ha pedido dejar de pensar en las notas, potenciar que no se pierdan los hábitos de trabajo y acompañar al alumno y que entienda que está pasando por una situación diferente.

Preguntado por si el Govern da el curso presencial por terminado, ha respondido: "Esperamos que no, esta es una esperanza social que tenemos todos. Esperamos poder reabrir físicamente las clases en algún momento u otro, ni que sea poco", aunque no hay fecha de reapertura.

Pero ha afirmado que la mayoría de los centros ya han contactado con sus alumnos para realizar los estudios desde casa: "No es cierto que no haya contacto entre el alumno y el centro. No es un contacto presencial, que es el bueno para la socialización y para el acompañamiento, pero se mantendrá y se aumentará".

NO SE ALARGARÁ EL CURSO

Bargalló ha explicado que tampoco plantean alargar el curso escolar durante el verano porque eso significaría empezar el siguiente en octubre o noviembre: "Nuestra máxima voluntad es empezar el curso que viene de la manera más normal posible, cuando tocaría empezar. Por eso tenemos que terminar las clases cuando tocaría".

En el caso de los estudiantes de algunos cursos, como segundo de Bachillerato o los de Formación Profesional, ha admitido que tendrán que alargar unas semanas para poder realizar las pruebas de Selectividad o completar las horas necesarias, pero ha destacado la importancia de que puedan entrar en la universidad y acceder al mercado de trabajo.

Los demás alumnos tienen dos evaluaciones completadas solo se tendrán en cuenta esos resultados, ha dicho: "Todo lo que se haga a partir de ahora tiene que contar en positivo para el estudiante, pero nunca en negativo".