Bendodo asegura que el PP centrará la campaña en vivienda y atribuye las ocupaciones al Gobierno

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo - Álex Zea - Europa Press

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, cabeza de lista por Málaga al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha afirmado que los 'populares' centrarán la campaña electoral en la vivienda y ha atribuido las ocupaciones a las políticas del Gobierno.

Lo ha dicho en declaraciones desde Barcelona junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol y el líder en el Ayuntamiento de Barcelona Dani Sirera.

Bendodo ha afirmado que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a Moncloa, la vivienda era el "problema número 16 de los españoles" y que en la actualidad es el primero.

"Con el PSOE el precio de la vivienda en nuestro país ha subido un 74% y el alquiler un 44%. Las ocupaciones se han disparado. Solo en Catalunya, en Barcelona, en la provincia de Barcelona donde estamos hoy, se producen el 46% de las ocupaciones de toda España. Es un atentado a la propiedad privada que este gobierno por ideología lo permite", ha dicho.

Ante las ocupaciones, Bendodo ha destacado que es un "lujo" que el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, lidere la ponencia de una ley antiocupación en el Congreso y afirmado que el partido espera mucho del líder catalán.