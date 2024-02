Bendodo sobre Puigdemont: "Con Feijóo en el Gobierno esto no pasaría, claro, porque no haríamos cesiones"

No le constan reuniones del PP con Puigdemont o Turull y añade que hablar no es negociar

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, se ha referido a la carta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para todos los eurodiputados: "Cuando digo que son ciertas las palabras del separatismo cuando dice que con Feijóo en el Gobierno esto no pasaría, claro, porque no haríamos cesiones inaceptables".

Lo ha dicho este viernes en Barcelona al preguntársele por las palabras de Puigdemont, que aseguraba en su carta que no se le estaría investigando por terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic' si hubiera permitido la investidura del líder popular en vez del socialista Pedro Sánchez.

Bendodo ha compartido un acto junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El dirigente popular ha erigido al PP como un partido que tiene capacidad de "hablar con todas las formaciones y de pactar con casi todas".

A raíz de la reunión que mantuvieron con Junts por la investidura, ha recalcado que cuando conocieron sus reivindicaciones ya no se produjo un siguiente encuentro, dejando claro que el PP "no tiene nada que ocultar".

"Tenemos la capacidad de hablar con todos y debería normalizarse la posibilidad de que todos los partidos hablen. Otra cosa es que lleguen a acuerdos. Hablar hay que hablar. El siguiente paso después de hablar es negociar, y el siguiente pactar. Nosotros hemos llegado a hablar", ha precisado.

Al preguntársele si hubo algún reunión con Puigdemont o con el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido que personalmente no le consta y ha insistido en enmarcar "dentro de la normalidad democrática que dos personas de dos partidos, dos concejales del Ayuntamiento, se vieran y hablaran".

"SEPARATISMO Y AMNISTÍA"

Tras defender que la política significa gestión y no anteponer la ideología a mejorar la vida de la gente, ha sostenido que en Catalunya "no todo puede ser separatismo y amnistía", y ha pedido dejar trabajar a los miembros de la Comisión de Venecia a la espera de sus conclusiones.

En su opinión, la amnistía y el independentismo no sirven para ayudar a los agricultores, para echar gasolina a los tractores o para dar de comer al ganado, y tampoco para resolver la sequía, los problemas de inseguridad, la ocupación de pisos o la subida de precios: "No, con esto no se arreglan los problemas".

SEQUÍA

Para Bendodo, los problemas de los catalanes son los mismos que los de la inmensa mayoría del resto de españoles, y cree que en Catalunya uno de los principales retos actualmente es la sequía.

"15 años sin hacer una obra hidráulica. El Govern tiene tiene las prioridades cambiadas", ha criticado el dirigente popular, que ha aplaudido el compromiso de la Comunidad Valenciana de ayudar a Catalunya en caso de necesidad.

Y es que, según Bendodo, "la grandeza de un país requiere ayudar y ser ayudado, pero la solidaridad tiene que ser un camino de ida y vuelta", ha añadido.

En este contexto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar a Catalunya para intentar mantenerse, no se sabe si una semana, un mes o un año, en el sillón de la Moncloa".

Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya afirmado que la 'policía patriótica' fue un "cáncer", Bendodo lo ha calificado de cortina de humo --literalmente-- para tapar, a su juicio, los problemas que tiene en su departamento.