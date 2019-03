Bonvehí no se siente cuestionado como líder del PDeCAT: "No voy a dimitir"

Publicado 23/03/2019 10:00:02 CET

Defiende que JxCat debe "hacer política" en el Congreso y desbloquear el conflicto catalán

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que no se siente cuestionado al frente del partido tras la crisis abierta por la confección de las listas a las elecciones generales, y ha dejado claro que no dimitirá.

"No voy a dimitir, no me siento para nada cuestionado. Todo lo contrario. Todas las opciones y decisiones que ha tomado el partido se han aprobado en los diferentes órganos. El partido sale reforzado", ha recalcado en una entrevista de Europa Press.

Según Bonvehí, el partido sale reforzado porque se presenta bajo una "fórmula transversal" que es JxCat y porque ha incorporado nuevos nombres a las listas apostando así por nuevos liderazgos en la formación.

"No se puede tener presente solo a la gente del PDeCAT que ya no está en las listas. El PDeCAT mira al futuro, crea nuevos liderazgos y estará bien presente en JxCat", ha sostenido.

Por ello, tras apuntar que su objetivo es situar al PDeCAT en un proyecto político de futuro, ha afirmado que está tranquilo y se siente "muy bien comprendido" por su partido.

XUCLÀ Y CAMPUZANO

También ha advertido de que no comparte "la visión apocalíptica" de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se haya impuesto en la negociación de las listas, y defiende que el PDeCAT ha decidido a sus candidatos, y por lo tanto que no repitan nombres como Carles Campuzano y Jordi Xuclà.

Así, ha reivindicado que en las listas al Congreso van todos los candidatos que quedaron primeros en las primarias que celebraron, destacando que Xuclà no las ganó y que Campuzano no se presentó a tal proceso: "Sí hubo un pronunciamiento en su comarca de que consideraban que era una persona valiosa para continuar".

Sobre la excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal, que sí ganó las primarias en su comarca, la define como una persona de "mucho valor y futuro", pero añade que consideraron que debía seguir como senadora por su buen trabajo.

CONGRESO

Al preguntársele qué papel debe jugar JxCat en el Congreso, ha defendido que deben "hacer política, hacer política en clave catalana e intentar encontrar una solución política" al conflicto entre Catalunya y el resto de España, lo que inlcuye reivindicar el derecho a la autodeterminación.

"Intentaremos desbloquear el problema político entre Catalunya y España", ha destacado Bonvehí, tras añadir que JxCat también debe defender los intereses de los catalanes en todas las iniciativas que se aborden en las Cortes.

Tras aspirar a repetir los 8 diputados que tienen actualmente en el Congreso, asegura que están dispuestos a dialogar con el PSOE y con quien respete los derechos de Catalunya para encontrar una salida al conflicto.

"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a hablar con el PSOE, con todo el mundo, para desbloquear la relación Catalunya-España. Seguimos estando dónde estábamos cuando negociábamos la tramitación de los presupuestos", ha aseverado.

Esta negociación no fructificó por el rechazo del Gobierno a aceptar una mesa de negociación con la Generalitat con la presencia de un interlocutor, ha recordad Bonvehí, que ha vuelto a poner la oferta sobre la mesa: "No debe haber vetos para encontrar soluciones".