Bonvehí (PDeCAT) defiende que la legislatura llegue "hasta el final" y rechaza unas anticipadas

Sitúa al PSC como potencial socio del Govern para aprobar Presupuestos: "No se pueden descartar"

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha abogado por que la legislatura en Catalunya llegue "hasta el final" y no haya elecciones anticipadas, incluso si hay una eventual sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes soberanistas encausados.

"Le pediría al Govern que siguiera hasta el final de la legislatura para gobernar. Creo que todos los consellers deben centrarse durante los próximos meses, y espero que años, en gobernar bien el país", ha defendido en una entrevista de Europa Press.

Bonvehí ha expuesto que el Govern se configuró para levantar el artículo 155 y, una vez conseguido, debe centrarse en gobernar las instituciones de autogobierno recuperadas: "La gente nos elige para que durante cuatro años hagamos un buen trabajo".

"No veo las virtudes de una convocatoria electoral anticipada. No hay ningún motivo para que se convoquen elecciones", ha insistido el dirigente independentista, que ha precisado que, en cualquier caso, la decisión es del presidente Quim Torra y siempre la respetará sea cual sea.

Bonvehí ha anticipado que una sentencia condenatoria "seguramente dejará tocado al país y la gente de la calle tendrá la necesidad de hacerse oír", pero aun así ha concluido que optar por un adelanto electoral no sería lo más conveniente.

"Yo creo que la legislatura debe continuar en este sentido: para denunciar en Catalunya, España, Europa y en el mundo la situación injusta que vivimos, y para que se pueda seguir gobernando con una mayoría soberanista" en el Parlament, ha reflexionado.

En el Parlament, JxCat ha impulsado una reforma del reglamento para investir a Carles Puigdemont de forma telemática y sin necesidad de que acuda a la Cámara, y Bonvehí lo ha avalado: "Hay que intentar modificar la ley para hacerlo posible. Tengo la sensación de que solo JxCat ha empujado para que esto salga".

COMUNS Y PSC

Bonvehí ha defendido que el Govern debe intentar aprobar los próximos Presupuestos, tras el fracaso de las cuentas de este año, y para lograrlo reclama incluir como socios potenciales no solo a los comuns, sino también al PSC: "No se pueden descartar ninguna de las dos vías".

"Si el PSC actúa en clave catalana, y el PSOE en España es capaz de desbloquear la situación Catalunya-España, no hay que descartar de cara el futuro a los socialistas", ha continuado Bonvehí, que también contempla a los comuns pese a señalar que tienen muchas diferencias con ellos.

PRIMARIAS Y RELACIONES CON EL PNV

Bonvehí ha defendido que las relaciones del PDeCAT con el PNV son buenas, pese a que han decidido finalmente concurrir a las elecciones europeas en listas separadas, y lo han hecho por considerar que el proceso soberanista catalán no tiene "el mismo ritmo" que el del gobierno de Euskadi.

"Teniendo en cuenta que el proceso catalán no va al mismo ritmo que en Euskadi, es mejor que ambos nos sintamos libres para hacer la campaña solos", ha argumentado el líder del PDeCAT, que ha negado que el motivo de la no alianza haya sido que el PNV no ve con buenos ojos que el candidato sea Puigdemont.

Además, ha anunciado que el PDeCAT este lunes pondrá en marcha las primarias para configurar la candidatura que acompañará al expresidente en los comicios europeos, y le gustaría que "en la primera semana de abril" el tema estuviera resuelto.

La candidatura a la Eurocámara seguirá la misma filosofía que las listas de JxCat a las catalanas de 2017 y a las generales de abril, una parte serán independientes y otra miembros del PDeCAT, y Puigdemont formulará sus propuestas: "Estamos hablando con él", revela Bonvehí.

El PDeCAT fue expulsado en octubre de 2018 del ALDE, el partido liberal europeo --que alegó los casos de corrupción de CDC para hacerlo--, y Bonvehí ha explicado que no tienen decidido a qué nuevo grupo buscarán adscribirse tras las europeas: "Tenemos un debate interno" sobre la cuestión.