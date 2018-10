Bonvehí (PDeCAT) ve "demostrado" que faltan apoyos para la unilateralidad

Publicado 22/10/2018 10:41:30 CET

"Si Pedro Sánchez no mueve ficha, no votaremos a favor de los Presupuestos"

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que no hay apoyos suficientes para ejercer la vía unilateral: "La desobediencia continuada del día a día, que defiende según qué parte del independentismo, y de la unilateralidad continua, creo que se ha demostrado que no somos suficientes".

"Creo que esta no es la vía actualmente", ha señalado en una entrevista de 'Nació Digital' recogida por Europa Press, en la que ve también insuficientes las llamadas a ensanchar la base soberanista y rechaza los discursos que ponen la independencia como un objetivo a largo plazo.

"¿Cómo se hace la independencia? Yo no lo tengo claro, tampoco, pero considero básico que, si no hay unidad de las tres o cuatro maneras de ver el independentismo, de aquí hacia delante ninguna de las vías puede avanzar", ha afirmado.

Es por ello que ha pedido "escribir cuál es la estrategia a medio plazo" entre todo el soberanismo y ha rechazado un adelanto electoral en Catalunya.

"El país necesita estabilidad institucional, que la siguiente parada democrática sean las municipales al menos, y que este Govern tenga una respuesta a las sentencias", ha valorado.

Sin embargo, ha advertido: "Si la reacción a las sentencias no absolutorias es volver a llevar la misma declaración de independencia al Parlament y que no estemos más preparados que el 27 de octubre, creo que no sería una buena opción".

Sobre el proyecto de la Crida que impulsa el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, espera que sea un espacio de encuentro del independentismo y no "se convierta en un partido político como los que hay actualmente".

PIDE GESTOS AL GOBIERNO

Bonvehí ha pedido gestos al Gobierno central para facilitar que ERC y el PDeCAT apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Si Pedro Sánchez no mueve ficha, nosotros no votaremos a favor".

Ha lamentado que el presidente del Gobierno no haya ofrecido nada al soberanismo y ha destacado que "no aprobar los Presupuestos no supondría la caída de Pedro Sánchez, que podría seguir gobernando".