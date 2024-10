Borràs (Junts) acusa a ERC y AC de "devaluar" el mandato del 1-O y la DUI en el DPG

Defiende que hay mayoría social independentista: "Illa sea pasea por el país y a veces le silban"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado este viernes a ERC y Aliança Catalana (AC) de "devaluar" el mandato del 1-O y la DUI de 2017 al llevar estas cuestiones al Debate de Política General (DPG) del Parlament con propuestas de resolución que no se aprobaron.

"No queremos devaluar su sentido con nuevas votaciones que hablan de referéndum, como si volviéramos a 2015 y no hubiera habido el 1-O. O con propuestas que no permitan evidenciar el valor de lo que el Parlament sí aprobó con mayoría absoluta", ha destacado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Según Borràs, se pusieron en riesgo "por intereses partidistas" estas cuestiones con votaciones que se sabía de antemano que no prosperarían porque actualmente no hay una mayoría independentista en el Parlament.

"Ya conocemos la aritmética y que no hay mayoría independentista. ¿A qué obedece esto entonces? ¿Se quiere desanimar aún más a la ciudadanía y al independentismo?", ha preguntado.

MAYORÍA SOCIAL

Sin embargo, se ha mostrado convencida de que no se ha perdido la mayoría social independentista, y ha avisado de que se equivocan los que piensan lo contrario: "Lo que ha pasado es fruto del contexto que tenemos. El independentismo ha cometido muchos errores, pero no se puede gobernar de espaldas a la realidad social del país".

"El presidente Salvador Illa se pasea por el país y a veces le silban", ha añadido Borràs, que ha evitado aclarar de nuevo si dejará la presidencia de partido en el congreso que Junts celebrará a finales de octubre.

Sobre esta cuestión, ha insistido en que siempre ha puesto por delante "el interés colectivo al personal".