Borràs ve una "aberración judicial" su condena y asegura que no ha tenido un juicio justo

Insta a los partidos independentistas no "aprovecharse de los efectos de la represión" que ve en su condena

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha calificado este jueves de "aberración judicial" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la haya condenado a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos y adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"No he tenido un juicio justo, por lo que no podía esperar una sentencia justa. He tenido que demostrar y he podido demostrar mi inocencia ante el tribunal, pero al Estado ni tan siquiera eso le ha sido suficiente para impedir esta aberración judicial, que es también una aberración democrática", ha sostenido en una declaración institucional sin preguntas a las puertas del Parlament.

Un centenar de personas se han concentrado delante de la Cámara para mostrarle su apoyo al grito de consignas como 'Laura Borràs, nuestra presidenta', 'Independencia' y 'Puigdemont, nuestro presidente', acompañados del grupo parlamentario de Junts al completo y del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Borràs ha insistido en que es inocente y ha mantenido que la sentencia del TSJC es tan "execrable como predecible" puesto que, según ella, se incardina en una causa política contra el independentismo.

"Precisamente porque soy quien soy y soy como yo, no me resigno, no me doblego y no me paro en mi lucha por defender mi honradez", ha dicho la líder de Junts entre aplausos de los concentrados.

En ese sentido, ha asegurado que su "inocencia o culpabilidad no la puede determinar un tribunal determinado que actúa al servicio de la unidad de España", y ha pedido no normalizar lo que ha tachado de atropello.

También ha asegurado que su "pacto con la verdad", frente al de los acusados en la causa que llegaron a pactos con la fiscalía, ha tenido consecuencias que asume y que la hacen sentirse libre, en sus palabras.

"YO RESISTO. ME REBELO"

Borràs ha defendido que su compromiso con la causa independentista se mantiene intacto y que esa es la única razón por la que entró en política, después del 1-O, y ha sostenido que la sentencia del TSJC "ni es firme, ni es justa".

"A quienes me sentenciaron antes del juicio y me quisieron apartada de la política, y no han podido disimular que esperaban que el TSJC les hiciera el trabajo, les invito a reflexionar si todo vale y si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con finalidades partidistas", ha dicho.

Así, les ha instado a no "allanar el camino al aparato del Estado que persiste en un intento clarísimo, el de destruir el movimiento independentista".

"Yo resisto. Me rebelo contra la injusticia y la seguiré combatiendo", ha zanjado Borràs, que se ha mostrado convencida de que finalmente será absuelta por un tribunal.

También ha agradecido las muestras de apoyo recibidas a raíz de su juicio y condena, y ha asegurado que todos forman parte de un "grupo objetivo identificable", en alusión a las palabras que utilizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia sobre el exconseller Lluís Puig y las euroórdenes.

La líder de Junts no ha hecho ninguna mención a la petición de indulto del TSJC en la sentencia para que los cuatro años y medio de cárcel a los que la han condenado se vean