Bote (FMC) sobre ampliar el AMB: Tiene de ir "más allá" de lo que necesita Barcelona

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federació de Municipis Catalans (FMC) y alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, se ha pronunciado sobre una futura ampliación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que, para él, tiene que ir "más allá" de lo que necesita Barcelona.

Al preguntársele por ello en una entrevista de este viernes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, ha respondido que en el caso de aceptar una ampliación del AMB, no será para discutir lo que necesita Barcelona, "sino para acordar el futuro de esos 5 millones de habitantes más allá de la capital".

Ha sostenido que el futuro de Catalunya pasa por las ciudades medianas y pequeñas, por lo que "se debe ordenar y planificar la situación actual y el crecimiento del AMB" para encontrarle un equilibrio con el mundo rural y, así, luchar contra la segregación urbana, en sus palabras.

De todos modos, ha apuntado que como líder de la FMC no se puede pronunciar sobre si apoya o no ampliar el área metropolitana: "Estoy seguro, eso sí, de que hay muchos elementos comunes: Manresa no forma parte del AMB pero tiene problemas muy similares a los de las ciudades metropolitanas", ha señalado.

También ha defendido "contribuir a que prosperen las futuras leyes de financiación y de régimen local" ya que, afirma textualmente, los consistorios han ido asumiendo competencias impropias y es necesario definirlas y financiarlas mejor.