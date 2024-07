Boye cree que la AN y el TS no abrirán una nueva causa a Puigdemont: "Asumen que teníamos razón"

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, asegurado que no cree que la Audiencia Nacional (AN) ni el Tribunal Supremo (TS) vayan a abrir una nueva causa contra su cliente después de que la AN haya invalidado todo lo investigado en 'Tsunami Democràtic' después de julio de 2021: "Asumen que teníamos razón", ha asegurado.

En una entrevista este lunes en el canal 324 recogida por Europa Press, Boye ha asegurado que este tipo de "acrobacias son más propias del juez Aguirre", por lo que confía en que la causa del 'Tsunami' se acabe.

El letrado ha defendido que el TS se ha pronunciado "con mucha rotundidad" en casos así, y ha añadido que no caben razonamientos específicos contra el independentismo.

Ha explicado que el juez instructor Manuel García Castellón tendrá que archivar el caso para las personas que no han prestado declaración antes del 29 de julio de 2021, y por lo tanto para Puigdemont.

"Todo lo que se haya acordado con posterioridad no tienen ninguna validez", ha insistido Boye, que ha asegurado que nadie puede ir a juicio sin haber prestado declaración en la fase de instrucción.