El BST coordinará un proyecto contra el cáncer con células Natural Killer con 12 socios europeos

El consorcio está liderado por el BST - BST

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) coordinará un proyecto de investigación europeo los próximos 5 años para desarrollar un terapia inmunológica de nueva generación contra el cáncer del mieloma múltiple (MM) basada en las células asesinas NK (Natural Killer) con 12 socios europeos más.

La investigación quiere "abrir la puerta" a una nueva generación de terapias oncológicas que evitarían la espera del paciente y reducirían el alto coste de las terapias actuales con CAR-T, que son difíciles de asumir para los sistemas públicos de salud, informa el BST en un comunicado este lunes.

El consorcio ha recibido una beca Horizon, el principal programa marco de financiación de la Unión Europea para la Investigación y la Innovación, para el proyecto, llamado 'INKEY: iNK Cell-Driven Strategies for Enhanced Multiple Myeloma Immunotherapy', de 10 millones de euros y que comienza este octubre.

Surge de la colaboración entre el BST y el CSIC, está integrado por 6 países europeos (España, Alemania, Francia, Países Bajos, Suiza y Bélgica), y 6 instituciones españolas se encargan de aspectos "fundamentales": CSIC y CNIO están en la fase preclínica; Avanther y Stab Therapeutics aportan tecnología de vanguardia en ingeniería genética; y el BST y el Institut Català d'Oncologia acercarán el proyecto a los pacientes.

En cuanto al resto de socios europeos, el CEA (Francia), el Paul Erhlich Institute (PEI) (Alemania) y la infraestructura europea EATRIS garantizarán la seguridad y el cumplimiento normativo; dos socios industriales, Catalent (Alemania) y Miltenyi (Suiza), aportarán su tecnología y experiencia técnica; y Myeloma Patients Europe MPE (Bélgica) "representará la voz de los pacientes durante todo el proceso".

CÉLULAS MADRE

El objetivo de la investigación es crear una plataforma de investigación para futuros tratamientos de terapias avanzadas que pueda almacenar células modificadas listas para uso inmediato en tratamientos de inmunoterapias contra el cáncer.

En vez de usar las propias células del paciente, como se hace con las actuales terapias Car-T, el proyecto pretende desarrollar células inmunitarias terapéuticas a partir de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) provenientes de sangre de cordón umbilical, para producir un tipo de linfócitos --células inmunitarias CAR-NK-- que sean capaces de reconocer y atacar a las células tumorales.

La coordinadora del proyecto e investigadora principal, Belén Àlvarez, destaca que el proyecto quiere conseguir mejorar la inmunoterapia de CAR-T: "Necesitamos dar un paso más para que sea igual de eficaz pero más accesible y poder llegar a muchos más pacientes".

Se calcula que en los 5 años posteriores, más de 20 laboratorios europeos y pymes adoptarán las herramientas de iN-KEY para los procesos de fabricación de terapias avanzadas, y el objetivo de la nueva plataforma es facilitar nuevos tratamientos para otras terapias oncológicas y, a largo plazo, avanzar hacia terapias personalizadas y asequibles para enfermedades autoinmunitarias y raras.