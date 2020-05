Buch pide "responsabilidad y confianza" ante vecinos que rompen el confinamiento

Insta a respetar "especialmente" las horas de paseo reservadas a los mayores por su vulnerabilidad

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha explicado este jueves que el teléfono de emergencias 112 ha recibido los últimos días una gran cantidad de avisos de personas que han visto a otras romper el confinamiento, ante lo que ha llamado a "la responsabilidad y la confianza entre todos".

Buch ha explicado las quejas por un "cierto relajamiento de una parte de la ciudadanía" durante una rueda de prensa junto a la portavoz del Govern, Meritxell Budó, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

"Todas estas semanas hemos sacrificado muchísimo, podría ser en vano si ahora no garantizamos estas medidas de seguridad y autoprotección", ha avisado Buch, que ha recordado la importancia de no juntarse en grupo con otras personas en la calle, y ha recomendado no usar mobiliario público como bancos para evitar contagios.

A la hora de salir a la calle, ha insistido en "respetar las franjas horarias, especialmente de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00, reservadas para mayores de 70 años", dada la especial vulnerabilidad de los ancianos ante un posible contagio de coronavirus.

En cuanto al tráfico, ha destacado que los registros de tráfico en el área de Barcelona mantienen la tónica de los últimos días, en torno a un 50% por debajo de lo habitual: este jueves han salido un 47,16% menos de vehículos de la ciudad, y han entrado un 48,61% menos.

AYUNTAMIENTOS

Ha explicado que, si se aprueba que tres regiones sanitarias pasen a la fase 1 de desconfinamiento, implicará cambios en la actividad comercial y social, por lo que la Conselleria "informará de los cambios y cuál será la nueva realidad que encontraran ayuntamientos y territorios".

El Govern trabaja en un documento junto a representantes del mundo local, del que Buch ha precisado que detallará la afectación al ámbito del deporte, a los casals de verano, las playas y otros servicios municipales de los consistorios.

Buch ha agradecido el esfuerzo de los ayuntamientos a lo largo del estado de alarma, "que han estado dando la cara", y ha recordado que aunque Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Pirineu-Aran pasen a fase 1, en esas zonas tampoco se podrá salir del municipio, algo que solo está contemplado a partir de la fase 2.