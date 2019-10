Buch ve "inaceptable" que Sánchez rechace reunirse con Torra y niega que no condene la violencia

Publicado 21/10/2019 11:42:00 CET

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha tachado de "inaceptable políticamente, moral e institucional" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rechace reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha negado que éste no haya condenado la violencia.

"Es inaceptable políticamente, moral e institucional que el presidente Sánchez no quiera dialogar con el presidente Torra y que utilice la excusa de que Torra no condena la violencia", ha criticado este lunes en rueda de prensa.

Buch ha asegurado que Torra es una persona pacifista y que ha condenado la violencia "públicamente más de una vez", tanto en sus comparecencias como en el pleno del Parlament, porque ve falsa la acusación del presidente del Gobierno central.

Por eso, ha recriminado a Sánchez que no esté respondiendo las llamadas de Torra y que le conteste que primero el presidente catalán debe condenar la violencia de manera inequívoca: "No hay más sordo que el que no quiere ver. Que se siente y que dialogue. Los problemas políticos se solucionan con política".

Preguntado por si una reunión de Sánchez y Torra rebajaría la tensión en la sociedad catalana, Buch ha contestado que cualquier mesa de diálogo puede aportar soluciones pero ha desvinculado este posible encuentro con los "hechos violentos" de los últimos días.