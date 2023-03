Un cabo recurre la convocatoria de superintendente de la Urbana de L'Hospitalet (Barcelona)

"Voy a ir hasta el Tribunal Constitucional si hace falta", asegura

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabo que se presentó a las oposiciones de superintendente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a otro candidato, el actual jefe de la policía local, ha interpuesto un recurso de alzada por "vulneración de derechos fundamentales".

El recurso, al que ha podido tener acceso Europa Press este viernes, explica que el 9 de marzo se celebró la primera prueba de tests psicotécnicos y una entrevista y, al día siguiente, se publicaron los resultados en los que se declaró "no apto" al cabo y lo excluyeron del proceso.

Por este motivo, ha interpuesto un recurso de alzada por "vulneración de derechos fundamentales", y ha asegurado que el año pasado se abrió una convocatoria para cubrir la misma plaza en la que aplicaron los mismos candidatos.

"Dado que observé presuntas irregularidades en ese proceso, realicé distintas impugnaciones. Finalmente, el Ayuntamiento puso fin al proceso por desistimiento, sin nombrar a ningún candidato", añade el recurso.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

En el actual proceso selectivo, durante la realización de la prueba que acabó impugnándose, el cabo mencionó "la falta de transparencia" que, a su parecer, se dio en el anterior proceso ya finalizado.

"El presidente del Tribunal, gerente del Ayuntamiento, en diferentes momentos de la entrevista, se dirigió a mí en un tono de voz coactivo e intimidatorio, recriminándome tales acciones, lo que condicionó que la prueba pudiera transcurrir con normalidad", ha explicado el cabo, por lo que interpuso un escrito de recusación contra el presidente del Tribunal, que más tarde desestimaron.

Ha lamentado que considera que se ha vulnerado "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" por el hecho de haber ejercitado su derecho a reclamar, solicitar aclaraciones e informes.

Además, ha manifestado que el anuncio que le declara 'no apto' no ofrece ninguna valoración técnica ni puntuación obtenida durante las pruebas, ni tampoco se ha acreditado "de forma objetiva cuáles han sido las competencias no demostradas durante la entrevista, mediante grabación de esta ni de transcripción alguna".

Asimismo, además del acto impugnado, anuncia su exclusión del proceso selectivo y la fecha de la siguiente prueba y convoca al otro aspirante "sin que haya sido publicado nuevo anuncio en el tablón virtual" y sin que se le haya notificado al cabo.

PSICÓLOGO ASESOR

Por último, también considera vulnerados sus derechos porque el psicólogo asesor del Tribunal es "el mismo profesional que ejerce como asesor del otro candidato, el cual preside a la vez los tribunales de otras convocatorias".

"A mi entender, resulta del todo incompatible compartir tribunal como asesor de una persona y, a la vez, evaluarla como candidato desde otro tribunal", ha zanjado.

Así pues, solicita que se declare nulo el acto impugnado por vulneración de derechos y se retrotraigan las actuaciones llevándose a cabo "con un presidente del Tribunal diferente y un técnico asesor diferente y sin relación con el otro candidato".

En caso de no estimarse la nulidad radical, pide que se anule la convocatoria por infracciones legales, que se le entregue la grabación de la entrevista, las actas del tribunal y la copia de las pruebas realizadas, y ha asegurado a Europa Press: "Voy a ir hasta el Tribunal Constitucional si hace falta".