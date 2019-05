7 de cada 10 catalanes creen que no han alcanzado su propósito profesional, según Adecco

Actualizado 08/05/2019 14:14:43 CET

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez catalanes cree que no ha alcanzado aún su propósito profesional, mientras que un 31,6% en edad de trabajar asegura que sí lo ha logrado, un porcentaje por encima de la media nacional española, situada en el 23,4%.

Así se desprende de un estudio realizado por Grupo Adecco con motivo de la presentación de su nueva campaña 'Tu propósito', presentada por Jesús Cubero, director de marketing y comunicación de la multinacional, y el director de cine ganador de un Goya, Daniel Sánchez Arévalo, que ha dirigido el spot central.

Según la encuesta, del resto de catalanes consultados que afirman que no lo han conseguido, un 21,4% --25% en toda España-- piensa además que no lo va a lograr nunca, un 20% cree que, aunque no lo ha logrado, lo hará a corto plazo --22,7% nacional-- y un 26,2% opina que podrá alcanzarlo algún día, frente a la media de 28,9% en España.

Entre las razones que esgrimen para no haber conseguido esta meta profesional figura la falta de oportunidades del mercado laboral, la crisis económica que se llevó por delante negocios de emprendedores y a la situación que todavía persiste.

El estudio no obstante refleja que la gran mayoría de encuestados en Catalunya son optimistas respecto a su situación laboral a medio plazo y, al preguntársele por donde se ven dentro de cinco años, el 54,8% de los catalanes espera tener un trabajo y un futuro mejor del que tiene ahora.

Sobre objetivos y metas vitales, dos de cada tres catalanes consultados por Adecco afirman que tiene claro cuál es el propósito en la vida, un 22,6% dice que no saben si realmente tiene una meta o se va dejando llevar, y un 9,5% afirma que no tiene o no se lo ha planteado nunca.

El 64% de los encuestados afirma que no lo han alcanzado de momento este objetivo personal y, entre las razones, apuntan a la dificultad para salir de la zona de confort, el miedo a asumir riesgos cuando ya se ha alcanzado una situación estable y un 28,3% confiesa que lo que le frena es la falta de ayuda para saber cómo lograrlo.