Cae una banda de cultivo de marihuana en Terrassa, Rubí y Viladecavalls (Barcelona)

Publicado 08/06/2019 10:13:38 CET

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional arrestó el martes a siete personas de una banda que presuntamente cultivaba marihuana en plantaciones de interior en Terrassa, Rubí y Viladecavalls (Barcelona), y tres detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos el jueves, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Según el atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes iniciaron la investigación del presunto grupo criminal en febrero tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de una plantación de marihuana en un domicilio de Rubí.

La compañía eléctrica detectó que el domicilio investigado estaba consumiendo "una gran cantidad de energía, no habitual para un uso doméstico" y que no pasaba por el equipo de medida, por lo que no se estaba facturando.

A partir de vigilancias policiales a la banda, relacionaron este domicilio con uno en Terrassa y otro en Viladecavalls, en los que también detectaron el consumo elevado de energía y percibieron olor a marihuana, y otros dos en Rubí.

Tras obtener la orden judicial de entrada y registro, hallaron droga y más de 2.000 plantas o esquejes en estos cuatro domicilios, casi 30.000 euros en efectivo en total y objetos como dos armas de fuego, una defensa extensible y dos defensas eléctricas.

El abogado de dos de los detenidos, Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, ha defendido en declaraciones a Europa Press la inocencia de sus defendidos y ha indicado que "muchos de los detenidos son consumidores lúdicos y terapéuticos" y que las cantidades intervenidas a sus patrocinados son para consumo propio.

También apunta que, aunque se han intervenido algunos tallos, "el resultado futurible de lo que podría haber salido del tiesto es incierto y carece de peligro actual para la salud pública".