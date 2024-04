CaixaBank amplia el programa 'Tierra de Oportunidades' para fijar población en 40 provincias

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha presentado una nueva edición del programa 'Tierra de Oportunidades, que tiene como objetivo fijar población y crear empleo en el mundo rural, y lo ha ampliado para que llegue a más de 40 provincias, ha explicado en un comunicado este viernes.

Se ha presentado en un acto en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Madrid en el que han participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal; el director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana, y el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda.

Hasta el momento, el programa ha respaldado a más de 2.000 emprendedores y ha permitido firmar 71 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) con el objetivo de impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

Contempla formación, acompañamiento, visibilización a los emprendedores participantes y una convocatoria de ayudas, en la que hasta ahora 290 emprendedores han sido apoyados económicamente.

Está previsto que la convocatoria se abra en mayo y junio, y está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 150.000 euros al año.