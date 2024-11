CaixaBank y Microsoft reconocen a las mejores alumnas de grados STEM con los Premios Wonnow

La estudiante con el mejor expediente ha sido Carmen Tabuenca Gómez (Pamplona)

CaixaBank y Microsoft han galardonado por séptimo año consecutivo a las 16 mejores estudiantes de grados universitarios científicos y técnicos de España con los Premios Wonnow, que reconocen la excelencia femenina en grados universitarios STEM --Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--, con el objetivo de fomentar la diversidad y contribuir a reducir la brecha de género.

Desde su creación en 2018, a los Premios Wonnow se han presentado más de 4.800 estudiantes de toda España, "lo que demuestra la consolidación de esta convocatoria, que se ha convertido en referente en el ámbito universitario", informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

En esta última edición "se ha vuelto a batir un récord de participación", con un total de 1.078 candidaturas, lo que supone cuadruplicar la cifra de participación del primer año.

El porcentaje de mujeres en trabajos científicos y tecnológicos sobre el total de mujeres ocupadas en España es del 5%, mientras que en los hombres, esa cifra alcanza el 13%.

"Hay que seguir trabajando para acelerar las vocaciones y la incorporación de la mujer al ámbito STEM, que presenta enormes oportunidades laborales", explican los impulsores de los premios Wonnow, cuyo acto de entrega de la 7 edición se ha celebrado en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Madrid.

Han intervenido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; la directora de Canales Digitales e Innovación de CaixaBank, Eva Fernández; la directora de Sector Financiero y Seguros de Microsoft España, Silvia Hernández, y la directora de Soluciones de Seguridad de Microsoft España, Raquel Hernández.

GORTÁZAR Y HERNÁNDEZ

En su intervención, Gortázar ha explicado que "esta iniciativa tiene el objetivo de reconocer y premiar el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas, unos estudios que son cada vez más importantes para abordar los desafíos globales de nuestra sociedad, pero en los que la presencia femenina todavía es reducida".

Por su parte, Silvia Hernández ha destacado que "las científicas y tecnólogas de mañana están sentadas en las aulas de hoy" y ha avisado de que si no se impulsa el interés de las mujeres por este tipo de estudios, será difícil reducir la brecha de género en este sector, en sus palabras, donde cada vez se demandan nuevos perfiles profesionales para cubrir áreas y trabajos acordes a la nueva realidad que trae la digitalización.

En 2024, la estudiante con el mejor expediente académico, trayectoria personal, profesional y social ha sido Carmen Tabuenca Gómez (Pamplona), doble grado en Química y Bioquímica en la Universidad de Navarra, que ha obtenido una dotación económica de 10.000 euros y el acceso a un programa de mentoring de Microsoft.