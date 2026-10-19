CaixaBank transforma su aplicación para empresas para ofrecer una gestión más ágil y "autónoma"

La app para empresas de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha completado la implantación de la nueva experiencia de su aplicación para empresas, que ya está disponible para todos sus clientes y que supone "una transformación del canal móvil con el objetivo de ofrecer una experiencia más inmediata, sencilla y autónoma", informa este lunes en un comunicado.

La nueva versión de la app ha sido diseñada para que las empresas puedan realizar de forma más ágil las gestiones que llevan a cabo con mayor frecuencia, reduciendo pasos, facilitando el acceso a la información relevante y ofreciendo un mayor control sobre su actividad financiera desde el móvil.

Con esta renovación, CaixaBank "da un paso más en su estrategia de innovación y digitalización, apoyándose en tecnología avanzada, análisis de datos y metodologías centradas en el cliente para construir una experiencia concebida desde los hábitos reales de uso de las empresas".

La renovación de la aplicación se ha construido tras analizar las consultas y operativas más habituales realizadas por los clientes de CaixaBank Empresas, un proceso que ha permitido "identificar aquellos momentos de uso que generan más valor para las empresas y reorganizar la experiencia para que puedan acceder a ellos de forma más rápida y sencilla".

CINCO OBJETIVOS

La nueva interfaz se articula alrededor de cinco objetivos: facilitar el acceso a las operativas más utilizadas, reducir los pasos necesarios para completar gestiones cotidianas, ofrecer información más clara y relevante desde el primer nivel de navegación, aumentar el control sobre productos financieros y ampliar las capacidades de contratación digital.

Así, la nueva app pone en primer plano la información que las empresas más consultan, permitiendo acceder de forma inmediata a cuentas, tarjetas, financiación, recibos y contratación de productos, y entre las principales novedades destaca una nueva pantalla de inicio que muestra la información más relevante sin necesidad de navegar por distintas secciones, accesos rápidos basados en hábitos reales de uso y atajos para ejecutar las operativas más frecuentes con un solo clic.