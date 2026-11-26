Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha lanzado el asistente de inteligencia artificial (IA) conversacional 'LaIA C' para impulsar el comercio de proximidad en el centro de Mataró (Barcelona), la avenida Diagonal y la Rambla de Catalunya de la capital catalana, ha informado la institución en un comunicado este jueves.

La herramienta, desarrollada por la empresa emergente barcelonesa ELEVA AI, funciona a través de WhatsApp mediante un código QR y permite a los usuarios consultar en varios idiomas ofertas, restaurantes y establecimientos adheridos las 24 horas del día, según ha detallado el director de Comercio, Turismo y Cultura de la Cámara, Agustí Filomeno.

En una primera fase, el sistema entra en funcionamiento en el centro de Mataró en colaboración con NEM-Negoci Empresa Mataró y en los citados ejes barceloneses junto a las asociaciones Diagonal Boulevard y Rambla de Catalunya, con el objetivo de ofrecer un canal digital actualizado al pequeño comercio antes del Black Friday y de la campaña de Navidad.