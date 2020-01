La Cámara de Barcelona ve positiva la mesa de diálogo pero le preocupa su "poca concreción"

Actualizado 21/01/2020 13:28:10 CET

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha asegurado este martes que el diálogo entre gobiernos es positivo, pero ha mostrado su preocupación por la "poca concreción", la falta de mecanismos que regulen la mediación y el calendario y no haber en el horizonte un referéndum de autodeterminación.

En rueda de prensa para valorar la situación política tras la investidura de Pedro Sánchez, ha urgido a definir esos mecanismos, fijar fechas concretas y llegar a un acuerdo que permita a la sociedad catalana decidir su futuro en un referéndum que incluya el derecho a la autodeterminación.

Sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, Canadell ha subrayado que "la música suena bien" en la simplificación de los modelos de contratación; la persecución del fraude fiscal y subida de los impuestos a las grandes fortunas; reforma del impuesto de sociedades para favorecer a las pymes; la subida del salario mínimo interprofesional, aunque ve necesario hacerlo diferenciado por territorio y sector; crear un plan nacional de emprendeduría y una ley de cambio climático, entre otros aspectos.

Sin embargo, Canadell ha señalado que es necesario un compromiso urgente para que se reconozca el déficit acumulado en infraestructuras, que ha cifrado en 45.000 millones, y que en las primeras cuentas del Ejecutivo central se presupuesten y ejecuten "un mínimo" de 4.000 millones de euros.

La vicepresidenta primera de la Cambra, Mònica Roca, ha presentado el resultado de una consulta formulada al empresariado, que han contestado 2.000, sobre si los partidos catalanes debían apoyar una investidura del Gobierno sin el reconocimiento de este déficit y una solución definitiva, del que un 82% ha dicho que 'no' y que se tenían que poner más condiciones, un 13% 'no' sin solucionar la cuestión de las infraestructuras, un 3% cree que el ente camera no debe interferir y un 2% ve imprescindible la formación del Gobierno.