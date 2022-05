Cambray sobre el 25% castellano: "Haré lo que haga falta para proteger las direcciones de centros"

Ve "muy probable" enviar la instrucción a los centros informando sobre cómo aplicar la interlocutoria pero no concreta su contenido

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha asegurado que hará "lo que haga falta para proteger las direcciones de los centros" educativos ante la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

"Lo que tenemos que evitar es que el TSJC se dirija a los centros educativos", ha advertido en una entrevista de TV3 de este jueves recogida por Europa Press, en la que ha explicado que hoy se reunirán con las direcciones y este viernes lo harán con las entidades para "poner en común" la situación.

Ha considerado "muy probable" que la Conselleria mande la instrucción, si ello es, en sus palabras, la mejor solución para proteger las direcciones de los centros, pero no ha concretado el contenido de la misma y ha dicho estar buscando la mejor fórmula para ello.

Ha repetido que la sentencia que dicta la presencia del castellano en las aulas en un 25% se extralimita de las competencias de un tribunal, la ha calificado de esperpéntica y ha asegurado que no se corresponde con las metodologías educativas actuales: "Es un problema que no existe realmente, se lo han inventado los tribunales. No conocen la situación real en las aulas".

CONSENSO POLÍTICO Y USO REAL DEL CATALÁN

El titular de Educación ha sostenido que la modificación legislativa --en alusión a la Ley de Política Lingüística-- es "imprescindible para avanzar" hacia un contexto que garantice el modelo de escuela catalana, y ha pedido a las formaciones políticas estar a la altura de las circunstancias.

"No contemplo un escenario en el que todos los partidos que defienden el modelo de escuela catalana no se sumen a una herramienta que lo afianza. En este momento no lo puedo entender", ha asegurado al ser preguntado por la posibilidad de presentar ante el Parlament la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística sin el beneplácito de Junts.

Cambray ha pedido poner el foco en el uso social del catalán, especialmente en la relación entre los alumnos, donde ha opinado que los datos reflejan una situación muy preocupante: "No se trata tanto de porcentajes sino de que haya un uso real del catalán en los centros educativos".

"Nuestra prioridad es incrementar el uso del catalán en los centros educativos y, para ello, haremos lo que haga falta", ha destacado.

SINDICATOS

El conseller ha lamentado la ausencia de los sindicatos educativos en las mesas sindicales convocadas y ha subrayado su voluntad de llegar a un acuerdo: "Hemos hecho hasta cinco propuestas de acuerdo a los sindicatos y nos hemos encontrado la silla vacía".

Ha asegurado que han ofrecido respuesta a siete de las catorce reclamaciones sindicales y que el resto se calendarizarán a lo largo de la legislatura, y ha rechazado posponer el avance del inicio del curso escolar: "No se puede hacer todo a la vez para el próximo curso".