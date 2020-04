Camil Ros (UGT Catalunya): "Ni las empresas ni las familias pueden ir a la quiebra"

"Los trabajadores no somos los culpables de la situación que vivimos"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defendido este miércoles que "ni las empresas ni las familias pueden ir a la quiebra" en esta crisis del coronavirus.

En un artículo de opinión en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press, Ros ha afirmado que la crisis del Covid-19 no tiene precedentes, por lo que habrá que esperar unas semanas para comprobar si las medidas llevadas a cabo por las autoridades son efectivas.

"Pero si bien es cierto que nos encontramos ante un escenario insólito de frenar la economía para combatir el azote de la pandemia, también es imprescindible que el paro se haga sin poner en peligro ni empresas ni familias", ha aseverado.

Ros ha apostado por encontrar un equilibrio en una respuesta global, por encima de intereses particulares: "Los trabajadores no somos los culpables de la situación que vivimos. Como tampoco lo fuimos en épocas pasadas cuando nos hicieron pagar los platos rotos de la anterior crisis".

AUMENTO DEL PARO

"Dicen que las crisis generan oportunidades, pero desgraciadamente siempre hay quien confunde oportunidad con optimismo", ha dicho el líder sindicalista recordando el aumento del paro registrado en marzo.

En este sentido, ha lamentado que "algunas empresas han despedido gente, antes de tomar medidas de flexibilidad, teletrabajo o ERTE; una manera fácil y rentable de salir del callejón sin salida antes que buscar otras medidas de flexibilidad interna".

Ha apelado a la responsabilidad de la sociedad, pero también a la del empresario, y ha afirmado que si no se disponen de equipos de protección individual (EPI) o no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre los trabajadores no se debe mantener esa actividad económica.

COMBATIR "OPORTUNISTAS"

Cuando se salga del estado de alarma, ha avanzado que "habrá que estar al pie del cañón para combatir oportunistas", y exigirá a las administraciones que los empresarios que se hayan beneficiado de ayudas no puedan despedir personal.

"Ahora cerramos filas para no dejar caer a las empresas, los trabajadores y las familias. Ahora salvamos vidas, pero ya estamos trabajando para salvar los puestos de trabajo", ha finalizado.