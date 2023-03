El Cap Roig Festival (Girona) abrirá con Rod Stewart una edición de 23 conciertos en julio y agosto

El cartel incluye a Norah Jones, Simply Red, Luz Casal, David Bisbal y Sebastián Yatra

El Cap Roig Festival ha programado 23 conciertos dentro de su 23 edición, que inaugurará el 14 de julio el británico Rod Stewart y que se celebrará hasta el 19 de agosto en los Jardines de Cap Roig (Girona) con un cartel con otros grandes nombres como Norah Jones, Simply Red y Luz Casal.

El director del festival, Juli Guiu, también presidente de Clipper's Live, organizador del festival, ha presentado la programación este jueves en Barcelona junto a la directora de comunicación y relaciones institucionales de CaixaBank --patrocinador del acontecimiento--, María Lluïsa Martínez.

El 15 de julio será el turno del violinista español de origen libanés y ascendencia armenia Ara Malikian, y los días siguientes subirán al escenario Sebastián Yatra; Norah Jones, que celebra este año el 20 aniversario de su álbum 'Come away with me'; Els Amics de les Arts; el cantante de pop-folk irlandés Damien Rice; Pablo López; Mika y Pablo Alborán.

El mes de agosto empezará con un concierto de Stay Homas, y seguirá con los de la banda británica de soul y pop Simply Red; del grupo Taburete; Joan Dausà, que celebra una década en los escenarios; Sílvia Pérez Cruz, que presentará su nuevo álbum 'Toda una vida' y Lola Índigo, que debuta en el festival con su tercer álbum, 'El Dragón'.

LUZ CASAL, MANUEL CARRASCO, VANESA MARTÍN Y DAVID BISBAL

Encarará su recta final con Els Catarres y su disco 'Diamants'; con Luz Casal, recién galardonada por un Premio Ondas por su trayectoria; con Manuel Carrasco y su nuevo álbum, y con Vanesa Martín, protagonista del concierto solidario este año, que destinará la recaudación a la sala de estimulación sensorial de la Asociación POTS, que acerca la actividad física a colectivos en exclusión social del Baix Empordà (Girona).

Antes de que David Bisbal ponga punto y final al festival el 19 de agosto con su nuevo espectáculo 'Me siento vivo tour', el público podrá ver al cantante peruano Juan Diego Flórez; a Dàmaris Gelabert, acompañada por The Grow Up Singing Band, y el espectáculo infantil 'De Simba a Kiara, el tributo al Rey León'.

EDICIÓN "POTENTE" Y CARGADA DE PRESENTACIONES DE NOVEDADES

Juli Guiu ha destacado que es una edición "potente" y cargada de novedades, ya que 18 artistas de los 23 programados compartirán sus proyectos más recientes, y que volverá a contar con una oferta gastronómica de los Hermanos Torres, con una carta creada especialmente para la ocasión.

Ha explicado que esta edición cuenta con un presupuesto total de 3.762.000 euros y que ha pasará de los 5 artistas internacionales programados en 2022 a los 8 en 2023, y de las 40.000 entradas que se pusieron a la venta en 2022 a las 48.900 este año.

Al preguntarle si la nueva edición del festival en los Jardines de Pedralbes será similar al Cap Roig Festival --Clipper's Live se convirtió este febrero en el nuevo promotor del evento en Barcelona tras ganar un concurso público--, Guiu ha explicado que "es normal que haya puntos en común".

"FESTIVAL DE VERANO REFERENCIA DEL SUR DE EUROPA"

Por su parte, María Lluïsa Martínez ha reivindicado que el Cap Roig Festival "se ha consolidado como un festival de verano de referencia del sur de Europa" y ha destacado el impacto positivo que tiene a nivel cultural, social y económico en el territorio.

También ha valorado el arraigo con el territorio por parte de la organización, cuya vocación cultural y de proximidad con las personas "encaja con el espíritu de Caixabank".