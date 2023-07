El Cap Roig Festival (Girona) inicia con Rod Stewart este viernes una edición con 23 conciertos

El cartel incluye a Norah Jones, Simply Red, Luz Casal, David Bisbal y Sebastián Yatra

GIRONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cap Roig Festival iniciará este viernes con el británico Rod Stewart una edición que acogerá 23 conciertos hasta el 19 de agosto en los Jardines de Cap Roig (Girona), y por donde desfilarán otros grandes artistas como Norah Jones, Simply Red y Luz Casal.

El 15 de julio será el turno del violinista español de origen libanés y ascendencia armenia Ara Malikian, y los días siguientes subirán al escenario Sebastián Yatra; Norah Jones, que celebra este año el 20 aniversario de su álbum 'Come away with me'; Els Amics de les Arts; el cantante de pop-folk irlandés Damien Rice; Pablo López; Mika y Pablo Alborán.

Agosto empezará con un concierto de Stay Homas, y seguirá con los de la banda británica de soul y pop Simply Red; del grupo Taburete; Joan Dausà, que celebra una década en los escenarios; Sílvia Pérez Cruz, que presentará su nuevo álbum 'Toda una vida' y Lola Índigo, que debuta en el festival con su tercer álbum, 'El Dragón'.

Encarará su recta final con Els Catarres y su disco 'Diamants'; con Luz Casal, recién galardonada por un Premio Ondas por su trayectoria; con Manuel Carrasco y su nuevo álbum, y con Vanesa Martín, protagonista del concierto solidario este año, que destinará la recaudación a la sala de estimulación sensorial de la Asociación POTS, que acerca la actividad física a colectivos en exclusión social del Baix Empordà (Girona).

Antes de que David Bisbal ponga punto y final al festival el 19 de agosto con su nuevo espectáculo 'Me siento vivo tour', el público podrá ver al cantante peruano Juan Diego Flórez; a Dàmaris Gelabert, acompañada por The Grow Up Singing Band, y el espectáculo infantil 'De Simba a Kiara, el tributo al Rey León'.

EDICIÓN "POTENTE" Y CON NOVEDADES MUSICALES

El director del festival, Juli Guiu, destacó durante la presentación del cartel, en marzo, que es una edición "potente" y cargada de novedades, ya que 18 artistas de los 23 programados compartirán sus proyectos más recientes, y destacó la oferta gastronómica del festival.

Con un presupuesto total de 3.762.000 euros, esta edición acogerá a tres artistas internacionales más que el año anterior y cuenta con 48.900 entradas puestas a la venta, 8.900 más que en 2022.

El miércoles, a dos días del inicio, la organización afirmó en un comunicado que habían vendido hasta el momento 37.952 entradas, un 78% del aforo total, y que ya se han agotado para seis conciertos: el de Rod Stewart, Sebastian Yatra, Norah Jones, Joan Dausà, Lola Índigo y David Bisbal.