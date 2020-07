Capella pide que el TS "actúe por razones de derecho y no de Estado" con el tercer grado de los presos

Asegura que podrán participar en actos electorales: "No están privados de expresarse políticamente"

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha pedido que el Tribunal Supremo (TS) "actúe por razones de derecho y no por razones de Estado" sobre el tercer grado de los presos independentistas y su posible recurso a este grado penitenciario acordado por las juntas de tratamiento.

"Si analizamos lo que ha hecho hasta ahora, es probable y previsible" que el Supremo recurra esta decisión, ha dicho la consellera en una entrevista este viernes en TV3 recogida por Europa Press.

Ha reclamado que este tribunal "haga abstracción de las personas", valore cada caso individualmente y que piense en las actitudes de cada preso y el compromiso que han expresado a las juntas de tratamiento, y no que hayan sido miembros del Govern o activistas políticos.

Capella ha criticado, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que es una "anomalía" que el tribunal sentenciador sea quien valore la ejecución de la sentencia, que considera que es otra fase diferente, y ha sostenido que el Tribunal Supremo está contaminado por haber sido quien ha dictado la pena.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat tiene un plazo máximo de dos meses para ratificar el tercer grado a los presos del 1-O y la consellera ha explicado que "de forma habitual nunca agotan" los plazos.

"Los trabajadores públicos tienen ganas de resolver situaciones como esta, como siempre", ha afirmado Capella al ser preguntada por cuándo se sabrá esta decisión, y ha explicado que resolverán cuando crean que tienen ratificada la resolución y valorarán que no haya disonancias entre lo acordado y la ley.

También ha dicho que "se podría producir" que se les concediese un régimen abierto o un traslado de alguno de los presos, y ha añadido que esto se determinará en función de lo que crean oportuno las juntas de tratamiento.

ACTOS ELECTORALES

"Tienen sus derechos y libertades intactos de defensa de sus ideas políticas", ha asegurado Capella al ser preguntada por si los presos podrán participar el actos políticos de cara a la campaña electoral a las catalanas.

Ha concretado que la participación en estos actos la deberán tomar ellos, ya que no están privados de expresarse políticamente y "la sentencia no les prohíbe sus derechos fundamentales", aunque ha recordado que no podrán ser diputados ni consellers mientras dure su inhabilitación.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT

Preguntada por la petición de Cs para que comparezca en el Parlament sobre el tercer grado de los presos soberanistas, Capella ha dicho que dará "todas las explicaciones que hagan falta", y ha asegurado que le sorprenden las afirmaciones del portavoz de Cs en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, que ha dicho que se ha dado a los presos un trato de favor.

La consellera de Justicia ha defendido que el tercer grado es una forma de cumplir la condena y "pasa con todos los presos privados de libertad, que deben ir evolucionando" y ha añadido que la prisión es la preparación a la libertad.