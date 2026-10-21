Carbonell (Puerto de Barcelona) ve "estratégica" la cooperación internacional entre puertos

Intervención del presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, en la North Bund Forum en Shanghái (China) - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha reivindicado la necesidad "estratégica" de fortalecer la cooperación internacional entre puertos para abordar los retos del transporte marítimo.

Lo ha hecho durante una visita Shanghái (China), en el marco de la conferencia internacional North Bund Forum, en la que Carbonell ha intervenido y ha asegurado que "en un mundo cada vez más interconectado, ningún puerto puede afrontar solo todos los retos actuales", informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Durante su discurso, el presidente de la infraestructura catalana también ha puesto en valor las más de dos décadas de colaboración entre el Puerto de Barcelona y el de Shanghái, de los que ha afirmado que comparten una aspiración para ser "más sostenibles, más innovadores, más eficientes y estar más conectados con las necesidades de las respectivas sociedades".

Una delegación del puerto ha viajado a la ciudad china, donde ha combinado su participación en el congreso con visitas a algunas terminales del puerto de Shanghái y reuniones de trabajo, entre ellas, una reunión entre Carbonell y el presidente del Shanghai International Port Group (SIPG), Song Xiaodong.

De la relación entre ambos puertos, la infraestructura catalana ha destacado el desarrollo de un 'Green & Digital Corridor', que tiene el objetivo de impulsar que el transporte marítimo entre Asia y Europa sea más sostenible y eficiente.