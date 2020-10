Carrizosa tilda de "mensajes contradictorios" la medida de teletrabajo anunciada por El Homrani

Pide a Aragonès, Vergés y Tremosa comparecer sobre las medidas de estado de alarma del Govern

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reprochado al Govern que esté dando "mensajes contradictorios" a la ciudadanía sobre la medida anunciada por el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, que ha asegurado este martes que el teletrabajo y el trabajo a distancia son obligatorios.

En rueda de prensa en el Parlament, Carrizosa cree que se están confundiendo a empresarios y trabajadores sobre si se puede exigir o no el teletrabajo en sus empresas: "No tienen ningún tipo de cuidado con los mensajes que emiten a la sociedad".

Además, ha indicado que en el decreto de estado de alarma no se menciona la cuestión del teletrabajo y critica que sea un tema que el Govern ahora esté intentado subsumir: "Eso es una competencia del Gobierno de España y no lo puede asumir la Generalitat en virtud de un decreto que sobre eso no dice nada".

Para él, los mensajes contradictorios por parte del Govern son "un absoluto desastre" y cree que el Ejecutivo catalán debería responder ante la ciudadanía en el Parlament y explicar cuál es la posición del Govern sobre esta cuestión.

En este sentido, Carrizosa ha asegurado que pedirán para el próximo pleno del Parlament la comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y también de los consellers de Salud, Alba Vergés, y de Empresa, Ramon Tremosa, para explicar las medidas que está tomando el Govern en el marco del decreto de estado de alarma.

Y añade que la oposición insistirá en el cumplimiento del Govern del compromiso "que dejó caer Aragonès" de responder ante el Parlament de todas las medidas que se lleven a cabo para frenar la segunda ola de contagios.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Carrizosa también ha hecho referencia a la intervención del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la Conferencia de Presidentes de este lunes en la que reivindicó un referéndum en Catalunya a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leye, que ha tildado de "improcedente, inoportuno y fuera de lugar".

Y ha querido recordar que "Europa se ha pronunciado reiteradamente a favor de la protección de los ordenamientos constitucionales de los países europeos", por lo que ve absolutamente extemporáneo el comentario de Aragonès y, a su juicio, contaminó la importancia del debate.