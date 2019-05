Carrizosa urge a Batet a suspender a los diputados presos sin someterlo a votación

Publicado 22/05/2019 12:37:41 CET

CAMBRILS (TARRAGONA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha urgido este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a suspender a los diputados de JxCat y ERC encarcelados y ha pedido que se haga "automáticamente" sin someterlo a votación en la Cámara baja.

En declaraciones a los medios en Cambrils (Tarragona), junto a la diputada de Cs en el Parlament Lorena Roldán y el candidato a la Alcaldía en este municipio, Juan Carlos Romera, ha exigido a Batet que aplique "inmediatamente" la suspensión porque cree que es lo que corresponde aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Carrizosa ha defendido que Batet "no tiene que hacer ninguna valoración política, no tiene que someter a votación si los suspende o no; eso lo deciden los tribunales y lo que tiene que hacer es declararles automáticamente suspendidos".

Roldán ha criticado que los presos independentistas hayan podido recoger su acta en el Congreso y Senado, algo que ve una "auténtica vergüenza y humillación", y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de ser permisivo ante el independentismo.

"Personas que han dado un golpe contra nuestra democracia, que han intentado liquidar nuestro país y nuestras instituciones están ahora con un acta de diputado y de senador ocupando un puesto en esas instituciones que ellos mismos han querido liquidar y cobrando un sueldo de todos los españoles", ha concluido.