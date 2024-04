'Casa en flames' de Dani de la Orden abre la programación del BCN Film Fest

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película 'Casa en flames', dirigida por Dani de la Orden, ha inaugurado este jueves el 8 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest), en una gala en la que también la productora Sandra Tapia ha recibido el galardón Screen International Award for Catalan Producer of the Year.

Han desfilado por la alfombra roja los actores Eduard Fernández, Leticia Dolera, José Corbacho y Peter Vives, entre otros nombres, así como el equipo artístico de 'Casa en flames', con el director Dani de la Orden y la actriz Clara Segura al frente.

'Casa en flames' es una película que combina comedia y tragedia en la que una madre está emocionada porque pasará un fin de semana de su familia en la casa familiar con sus hijos, pero la futura venta del inmueble y la aparición de su exmarido hacen aflorar situaciones no resueltas del pasado.

El BCN Film Fest, que se celebrará hasta el 26 de abril, contará con 69 películas, entre las que se proyectarán 'Hit Man', de Richard Linklater, el director de 'Antes del amanecer' y 'Boyhood'; 'Lo que sucede después', de Meg Ryan; 'Memory' de Michel Franco, protagonizada por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, y 'Daaaaaalí', un tributo al genio surrealista a cargo de Quentin Dupieux.

También los filmes 'Descansa en paz', una nueva adaptación del universo literario de John Ajvide Lindqvist; el drama histórico 'El destino de Maya'; 'La última sesión de Freud', protagonizada por Anthony Hopkins; la comedia romántica 'Simple como Sylvain', de Monia Chokri, y 'Mom, is that you?', del veterano realizador japonés Yôji Yamada.

Otras películas que se proyectarán son 'Un año después', de los directores Eric Toledano y Olivier Nakache; 'La gran escapada', protagonizada por Michael Caine; 'Asunto de honor', de Vincent Perez; 'Alumbramiento', de Pau Teixidor; 'Caída libre' de Laura Jou y 'Escanyapobres', de Ibai Abad.