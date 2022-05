Catà (Barcelona Global) urge a aprovechar la revolución digital para reconvertir la ciudad

Ve pérdida de "ambición y competitividad" y pide mejoras en fiscalidad, vivienda y movilidad

La presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, ha urgido este lunes a aprovechar la "gran oportunidad" de la revolución digital y la lucha contra el cambio climático para la cuarta reconversión de la capital catalana con la generación, atracción y retención de talento.

Lo ha dicho en la conferencia 'Barcelona, la ciudad del talento' que ha pronunciado en Barcelona Tribuna, y en la que ha destacado la celebración de la Copa América de Vela en 2024 porque cree que volverá a posicionar la ciudad en el mundo: "Sin complicidad privada y pública no habría Copa América".

"Si sabemos atraer talento y aprovecharlo, podemos construir las bases de las próximas décadas y hacer una apuesta decidida para el crecimiento económico al servicio de la ciudad y las personas", ha añadido Catà, y ha situado la reindustrialización, los JJ.OO. de 1992 y su apertura al exterior como las tres grandes reconversiones vividas.

Ha señalado que las economías del conocimiento tienen como motor el talento y que Barcelona está bien situada para retenerlo, pero considera que para ello necesita de un "consenso y valor político" que anteponga la transformación de la cuidad a consideraciones de corto plazo, así como un buen liderazgo.

Ha defendido que Barcelona tiene los elementos para ser la mejor ciudad del mundo porque "tiene el hardware" y solo necesita cambiar el software para volver a estar donde quiere estar, y ha dicho en este sentido que necesita crear las condiciones para ser competitiva y cambios para potenciar la colaboración público-privada, una fiscalidad competitiva y una administración eficiente.

"Podemos, desde Europa, liderar la innovación en sostenibilidad y en lucha contra el cambio climático, son granes oportunidades. Barcelona si quiere jugar esta liga puede tener un rol importante y ser un referente y atraer este talento para convertir esta ciudad en la punta de lanza que siempre ha sido", ha insistido.

Esta conversión de Barcelona en una de las mejores ciudades del mundo para el talento y la actividad económica pasa, según Catà, por hacer una apuesta por la propia ciudad y el crecimiento económico, y que para la organización que preside se condensa en apostar por el talento.

URBANISMO Y MOVILIDAD

En este sentido, Catà ha explicado que esta apuesta por la ciudad, que considera que ha perdido "ambición y competitividad", pasa por la seguridad, la limpieza y el comercio local, lo que supone hablar de urbanismo, movilidad e infraestructuras.

Cree que Barcelona necesita "seguir desarrollando" un modelo urbano para poder diseñar medidas necesarias para volver a situar la ciudad en el campo de consensos y conciliar la iniciativa privada bajo el liderazgo público.

En concreto, ha destacado la necesidad de impulsar un parque de vivienda asequible en el ámbito metropolitano que garantice el derecho al acceso a la vivienda, y alcanzar el 15% del que disponen otras ciudades europeas.

En cuanto a la movilidad, ha pedido que sea sostenible y haya una conectividad más ambiciosa y ha apostado por una planificación estratégica a largo plazo con colaboración público-privada, y ha reclamado inversión en ferrocarriles.

También ha llamado a no dejar escapar la oportunidad de que el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se convierte en un hub de movilidad internacional: "Una ciudad que aspire a conseguir talento, no lo podrá tener si no es una ciudad bien conectada".

FISCALIDAD NEUTRA E INTELIGENTE

Catà ha pedido una fiscalidad orientada al conocimiento y ha criticado el impuesto de patrimonio por ser un "castigo al ahorro e inversión", y ha llamado a replantearlo para poder competir internacionalmente.

"Necesitamos una fiscalidad neutra en relación a los subterritorios próximos con los que competimos que permita la apertura de Barcelona a la inversión global", ha añadido.

Ha dicho que, ante el actual escenario de competencia internacional, la política fiscal vinculada a la economía del talento ha tomado importancia, y ha llamado a adoptar una "fiscalidad más inteligente" como lo han hecho otros países europeos.

"En Barcelona y España estamos en la cola, si queremos hacerlo como ellos debemos actualizar nuestro marco fiscal. París, Lisboa, Roma, Londres o Atenas tienen condiciones fiscales para que se fijen con ellas mucho antes", ha añadido.